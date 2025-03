McLaren begint het F1-seizoen van 2025 met beide auto's op de voorste rij. Lando Norris pakte de pole position voor de Grand Prix van Australië voor thuisheld Oscar Piastri. CEO Zak Brown zag zijn coureurs foutjes maken, maar is trots dat het uiteindelijk toch nog goed kwam in Q3.

Max Verstappen leek eventjes af te steven op de pole in Melbourne. Hij was sneller dan wie dan ook met zijn Red Bull na de eerste run van de laatste kwalificatiesessie, maar dat kwam vooral door foutjes van de twee McLaren-coureurs. Piastri remde te laat voor de een na laatste bocht en ging het gras op, terwijl Norris de track limits van het Albert Park Circuit overschreed, waardoor zijn tijd werd afgenomen. Na de tweede run van Q3 zou Verstappen uiteindelijk bijna vier tienden op de papajakleurige wagens verliezen. De banden van de Nederlander waren in de laatste sector op.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris voorzichtig na pole in Melbourne: 'Weten hoe goed Verstappen is in de regen'

Gat naar Verstappen groter dan verwacht

"We stonden wel een beetje onder druk", begon Brown tegenover Viaplay, doelend op de foutjes van Norris en Piastri tijdens de eerste run van Q3. "Ik zei tegen [teambaas] Andrea [Stella] met nog drie minuten te gaan: 'Ik weet niet of ik het nog naar mijn zin heb, maar misschien verander ik over drie minuten van gedachten.' Uiteindelijk was het tóch wel erg leuk. Ze hebben het geweldig gedaan. Ik ben wel een beetje verbaasd over het gat [naar Verstappen] met hoe de sessie eerder was verlopen. Maar nu gaan we ons concentreren op de race van morgen die nat lijkt te worden."

Neem F1 TV Premium nu 7 dagen op proef en kijk de GP van Australië gratis!

Gerelateerd