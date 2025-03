Lando Norris heeft pole position veroverd voor de F1 Grand Prix van Australië. De Brit versloeg teamgenoot Oscar Piastri en viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Norris was logischerwijs blij met het resultaat na de eerste kwalificatie van het seizoen, maar ook voorzichtig richting de race van morgen.

Na een eerste rondje in Q3 die door track limits werd verwijderd, sloeg Norris met alle druk die er bij zijn tweede run kwam kijken toe op het moment dat het moest. Een 1:15.096 bleek voldoende voor pole en 0.084 voorsprong op teamgenoot en thuisfavoriet Piastri. Norris blikt terug op zijn kwalificatie. "Het is de perfecte manier om aan het seizoen te beginnen. Gefeliciteerd ook aan het team, om te beginnen met een eerste en tweede plaats en door te gaan waar we vorig jaar gebleven waren is fantastisch. Maar het is ook nog maar de kwalificatie, laten we morgen afwachten. Het wordt een lastige race." Volgens Norris waren de omstandigheden lastig. "De auto is erg snel en als alles bij elkaar komt is het fantastisch. Het is alleen lastig om alles bij elkaar te laten komen. Het was een duel tussen mij en Piastri en dat was een uitdaging. Zeker na de eerst ronde. Ik moest in de tweede ronde veel risico nemen, maar hij moest ook foutloos en goed zijn. Het is gelukkig gelukt."

Artikel gaat verder onder video

Norris over zondag

Dan de race van morgen. De kans is groot dat we te maken gaan krijgen met regen, iets wat ervoor kan zorgen dat alles weer in balans komt en de beste coureurs naar boven komen. Dit weet Norris ook. "Ik heb er vertrouwen in dat de auto snel is, maar we weten ook hoe snel Verstappen en Red Bull zijn in natte omstandigheden. Laten we afwachten. Er zijn veel kansen morgen voor iedereen en er zullen ook veel nieuwe dingen zijn die we gaan leren."

Neem F1 TV Premium nu 7 dagen op proef en kijk de GP van Australië gratis!

Gerelateerd