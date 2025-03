Lewis Hamilton baalt van zijn eerste kwalificatie in dienst van Ferrari, en laat weten vanavond het circuit te verlaten om zich voor te bereiden op de omstandigheden van de zondag.

Lewis Hamilton moest in zijn eerste kwalificatie ooit voor Ferrari tekenen voor de achtste plaats. De zevenvoudig wereldkampioen kwam op Albert Park maar liefst 0.877 seconde te kort ten opzichte van de pole tijd van Lando Norris, en eindigde ruim twee tienden achter teammaat Charles Leclerc. In zijn laatste run in Q3 belandde Hamilton in een spin, waardoor hij ook geen poging meer kon doen zijn tijd te verbeteren.

P8 voor Hamilton

"Over het algemeen voelde ik mij goed", vertelt Hamilton na afloop van de kwalificatie. "Het heeft veel werk gevergd om mijzelf aan deze auto aan te passen. Het is heel anders dan dat ik in het verleden heb gehad. Ik had niet verwacht dat ik er vandaag acht of negen tienden achter zou staan." Zijn opvolger bij Mercedes, Kimi Antonelli, kende tevens ook geen goede dag. De achttienjarige Italiaan eindigde op de zestiende plaats.

Veel regen verwacht

Voor de zondag wordt er enorm veel regen verwacht in Melbourne. De FIA heeft zelfs al laten weten een plan B klaar te hebben liggen wat betreft de starttijd, als het er naar uit gaat zien dat de race niet om 05:00 uur Nederlandse tijd van start kan gaan. "Ik heb met deze auto nog nooit in de regen gereden. Ik ga daarom vanavond weg om te leren [over de regenafstellingen van de auto]", zegt Hamilton daarover.

