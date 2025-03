Volgens voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok zijn er harde woorden gevallen bij Red Bull Racing over de prestaties tijdens de eerste twee trainingen. De analist van Sky Sports F1 zag het resultaat van de Racing Bulls en stelt dat het Oostenrijkse team daar niet blij mee is.

De eerste twee vrije trainingen werden vanochtend verreden in Melbourne. Voor Red Bull Racing waren het sessies waarin het team nog zoekende was. Zo reed Max Verstappen tijdens VT1 de vijfde tijd, terwijl teamgenoot Liam Lawson genoegen moest nemen met P16. Tijdens de tweede oefensessie noteerde Verstappen de zevende tijd, terwijl Lawson het met P17 moest doen.

Racing Bulls stonden in top vijf

Dr. Helmut Marko liet na afloop van de sessies al doorschemeren dat er nog wel meer in het vat zit bij Red Bull. De adviseur van het team wees namelijk naar de afstelling die volgens hem nog wel verbeterd kan worden. Toch denkt Chandhok dat er een mineurstemming bij Red Bull overheerst, zo vertelt hij bij Sky Sports F1: "Beide [Racing Bulls]-coureurs hebben uitstekend werk geleverd en veel zelfvertrouwen getoond. Isack Hadjar, in het bijzonder, op zijn eerste officiële dag als Grand Prix-coureur, om voor Max Verstappen te staan, ik stel me voor dat er behoorlijk heftige gesprekken heen en weer gaan."

Achterstand RB21

Toch is het slechts vrijdag en vannacht, tijdens de derde vrije training en de kwalificatie, zullen de teams de daadwerkelijke krachtsverhouding tonen. "Het is pas vrijdag, we weten de motorinstellingen nog niet, enzovoort, maar ze zullen vanavond goed slapen, terwijl ik niet zeker weet of het Red Bull-kamp dat zal doen, met een verschil van zes tienden achter Charles Leclercs tijd", legt Chandhok uit.

Onrustig

Daarnaast zag hij de RB21 onrustig over de baan gaan. "Tijdens de ronde was [Verstappen] wat diep in bocht 1 en in bocht 3, worstelend met de remmen, niet in staat om de auto te laten stoppen. Het zag er onrustig uit om te rijden. Lawson zag er nooit echt comfortabel uit. Op geen enkel moment tijdens de runs kwam hij op de tijdenlijst boven water. Het leek een uitdaging voor hem. Zelfs toen hij van medium naar soft ging, bleef hij nog achter de medium tijd van Max. Het was een zware dag, zes tienden achter Max", aldus de analist.

