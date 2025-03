Het Formule 1-team van McLaren ziet er sterk uit in aanloop naar de Grand Prix van Australië. Het team uit Woking lijkt één van de grote favorieten voor dit weekend - en misschien wel voor het hele seizoen. Nu de eerste twee vrije trainingen achter de rug zijn, maken Lando Norris en Oscar Piastri de balans op. En die 'balans' is nog een beetje een worsteling, erkent eerstgenoemde.

Na de testdagen in Bahrein werd McLaren door menigeen aangewezen als het te kloppen team in 2025. De Britten lijken hun sterke vorm van vorig jaar te hebben meegenomen naar het nieuwe seizoen. Deze positieve eerste signalen werden bevestigd tijdens de eerste twee vrije trainingen in Melbourne. In de eerste vrije training klokte Norris de snelste tijd, terwijl ze in de tweede oefensessie de tweede en derde tijd wisten veilig te stellen achter de Ferrari van Charles Leclerc. Ook in de long runs zag McLaren er sterk uit. De voornaamste concurrent dit weekend lijkt vooralsnog Ferrari te zijn. Bij McLaren putten ze hoop uit dit sterke begin in Australië.

Stella spreekt van 'goed nieuws' voor McLaren in Melbourne

Na afloop van de vrijdagtrainingen liet teambaas Andrea Stella zijn licht schijnen over de prestaties van zijn team. "Vandaag hadden we een relatief soepele sessie zonder grote problemen", zo begint hij in het persbericht van McLaren. "Hierdoor konden we ons plan voortzetten en het gedrag van de MCL39 hier in Australië controleren, want het is een heel ander circuit dan in Bahrein, waar we de wintertests hebben gehad. Ik denk dat we hebben gezien dat de auto zich gedraagt zoals verwacht, wat goed nieuws is. Op basis van wat we vandaag hebben gezien, moeten we nog wat werk verzetten op het gebied van optimalisatie, maar over het algemeen is het positief geweest."

Norris positief, maar ziet verbeterpunten voor MCL39

Datzelfde gevoel wordt grotendeels gedeeld door Norris, al benadrukt de Brit dat er nog wel het een en ander gefinetuned dient te worden. "Al met al een goed gevoel", zo zegt Norris over zijn eerste officiële racedag met de MCL39. "We worstelen een beetje met de balans, dus we moeten nog een paar veranderingen doorvoeren om het beter te krijgen. Maar het is een goede start van het weekend voor ons als team. Een goede basis, maar er valt nog wat te verbeteren." Norris lijkt met die laatste uitspraak de verwachtingen iets te willen temperen.