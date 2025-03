De Formule 1 is neergestreken in Melbourne, waar dit weekend het nieuwe 2025-seizoen wordt afgetrapt met de Grand Prix van Australië. Van 14 t/m 16 maart zullen de coureurs voor het eerst serieus de strijd met elkaar aanbinden op het Albert Park Street Circuit. Maar hoe laat beginnen de sessies, waar kun je ze live kijken op tv of per stream en wat kun je verwachten?

Het Albert Park Circuit vormt voor het eerst sinds jaren weer het decor voor de aftrap van het Formule 1-seizoen. Bahrein was de afgelopen tijd steevast de plek om het nieuwe jaar aan te vangen, maar ditmaal is het de beurt aan Melbourne. Dat betekent echter wel dat racefans hun wekker dit weekend vroeg moeten afstellen. In Australië zijn ze immers al ruimschoots aan hun dag begonnen op het moment dat bij ons in Nederland de zon opkomt. Het zal de echte liefhebbers niet deren: zij zullen maar wat blij zijn dat het Formule 1-seizoen eindelijk weer van start gaat. 2025 belooft het spannendste jaar sinds tijden te worden. De dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing is aan het wankelen gebracht en McLaren lijkt de grote favoriet voor dit jaar. Maar ook het Ferrari van Lewis Hamilton hoopt hoge ogen te gooien. Genoeg om naar uit te kijken dus dit weekend.

Artikel gaat verder onder video

F1 Starttijden: vrije training, kwalificatie en Grand Prix

Het raceweekend in Australië wordt afgetrapt met de eerste vrije training, die gepland staat voor vrijdag 14 maart (14-03-2025). Het is - samen met de derde vrije training - de meest pittige sessie voor Nederlanders met het oog op de klok. Je zal namelijk in het holst van de nacht moeten ontwaken om de eerste vrije training op Albert Park live te kunnen kijken. Om 02:30 uur (Nederlandse tijd) zal VT1 van start gaan. De tweede vrije training staat vervolgens om 06:00 uur (Nederlandse tijd) op het programma. De derde en tevens laatste vrije training is wederom diep in de nacht van vrijdag op zaterdag. Wil je VT3 live kijken, dan zal je op 15 maart (15-03-2025) om 02:30 uur (Nederlandse tijd) voor de televisie moeten zitten.

De F1 kwalificatie staat gepland op zaterdag 15 maart (15-03-2025) om 06:00 uur (Nederlandse tijd). Wie zet zijn auto op pole position? De daadwerkelijke Grand Prix vindt plaats op zondag 16 maart (16-03-2025) om 05:00 uur (Nederlandse tijd). Voor de hoofdrace dien je dus wederom vroeg je wekker te zetten. Het zal de meeste fans echter een worst wezen, want het belooft een waar spektakel te worden op Albert Park in Melbourne. Gaat Red Bull, McLaren of Ferrari er met de eerste zege van het seizoen vandoor? Of we krijgen we een verrassing in de vorm van Mercedes, Aston Martin of zelfs Williams? We zien het zondag.

Tijdschema F1 Grand Prix Australië

Sessie Datum Tijd (CET) Eerste vrije training (VT1) Vrijdag 14 maart 2025 02:30 - 03:30 Tweede vrije training (VT2) Vrijdag 14 maart 2025 06:00 - 07:00 Derde vrije training (VT3) Zaterdag 15 maart 2025 02:30 - 03:30 Kwalificatie Zaterdag 15 maart 2025 06:00 - 07:00 Grand Prix Zondag 16 maart 2025 05:00 - 07:00

Hoe F1 Grand Prix van Australië live kijken?

Het eerste Formule 1-weekend van het jaar wil je absoluut niet missen en dus vraagt menigeen zich af waar hij of zij deze race live kan bekijken, op tv of via een stream. Gelukkig heb je vanuit Nederland meerdere mogelijkheden om de F1 live te kijken op televisie of via internet. De meest voor de hand liggende optie is Viaplay. Deze Zweedse streamingsdienst heeft sinds een aantal jaren de F1-uitzendrechten in handen in Nederland. Heb je een abonnement op Viaplay, dan kun je iedere Formule 1-sessie live bekijken, voorzien van Nederlandstalig commentaar. Formule 1 kijken met Viaplay kan op je televisie, maar ook via je telefoon of via een stream op internet. In alle gevallen is een abonnement wel vereist.

Een andere mogelijkheid is om de F1 Grand Prix van Australië live te volgen via de officiële streamingsapp van de Formule 1. Met F1 TV Pro kijk je iedere sessie live, op je tv, smartphone of computer. Het voordeel van F1 TV ten opzichte van Viaplay, is dat je er ook onboard-camera's, radioverkeer en live-timings kunt bekijken. Ook bij F1 TV heb je een abonnement nodig. Neem je de Premium-variant, dan kun je tevens op meerdere apparaten kijken, in 4K en HDR streamen én multi-view toepassen. Een abonnement is daarnaast ook stukken goedkoper dan bij Viaplay, al krijg je bij de Zweedse streamingsdienst wel meer dan alleen Formule 1. Zo kijk je op Viaplay ook naar andere topsport, films, series en kinderprogramma's.

Waar F1 live kijken op tv of via stream: Viaplay en F1 TV

Kenmerk Viaplay Basis Viaplay Standaard F1 TV Pro F1 TV Premium Prijs per maand €19,99 €21,99 €11,90 €17,99 Prijs per maand (bij jaarabonnement) €16,99 €19,99 — €11,92 Totale prijs per jaar €203,88 €239,88 €142,80 €142,99 (bij jaarab.) / €215,88 (bij maandab.) Live F1-races ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Onboard-camera's en teamradio ❌ ❌ ✔️ ✔️ Live timing & data ❌ ❌ ✔️ ✔️ 4K & HDR ❌ ❌ ❌ ✔️ Multi-view (meerdere camerastanden tegelijk kijken) ❌ ❌ ❌ ✔️ Live kijken op meerdere apparaten tegelijk ❌ ❌ ❌ ✔️ (max. 6 apparaten) Analyses en voor- en nabeschouwingen ✔️ (Nederlands) ✔️ (Nederlands) ✔️ (Nederlands & Engels) ✔️ (Nederlands & Engels) Andere sporten ✔️ (o.a. voetbal, darts, UFC) ✔️ (o.a. voetbal, darts, UFC) ❌ ❌ Advertenties ✔️ ❌ ❌ ❌ Apparaten Smart TV, mobiel, tablet, pc, mediabox Smart TV, mobiel, tablet, pc, mediabox Mobiel, tablet, pc, Chromecast, Apple TV Mobiel, tablet, pc, Chromecast, Apple TV Offline kijken ❌ ❌ ✔️ ✔️

Weerbericht voor F1 in Australië

Ieder raceweekend kan het zo zijn dat het weer een grote rol gaat spelen. En dat is in Australië niet anders. Hoewel het komend weekeinde vooral warm en tropisch wordt in Melbourne, kunnen we op zondag toch een behoorlijke hoeveelheid regen verwachten. Op vrijdag is het nog zonnig met 28 graden en op zaterdag stijgt het kwik zelfs tot 37 graden Celsius. Op zondag zien we echter een compleet ander beeld: 25 graden Celsius, bewolking en 93% kans op aanhoudende buien. Dat belooft nog wat voor de Grand Prix. Anderzijds voelt Verstappen zich altijd als een vis in het water tijdens de regen, dus wat dat betreft kan het voordelig uitpakken voor het team van Red Bull Racing.

Waar en wanneer volgende F1-race in 2025?

Nadat we komend weekend het spits hebben afgebeten met de Grand Prix van Australië, reist het Formule 1-circus door naar China. Op zondag 23 maart zal daar dan om 08:00 uur de volgende F1-race plaatsvinden. Deze zal worden verreden op het Shanghai International Circuit en het betreft een Sprintweekend, wat betekent dat we volop actie kunnen verwachten.