De Formule 1 Grand Prix van Australië komt steeds dichterbij nu de eerste twee vrije trainingen van vandaag achter de rug zijn. Morgen krijgen we nog één laatste oefensessie voor de kiezen, alvorens de coureurs écht aan het werk moeten. Maar wat is de stand in de F1 vandaag na de eerste twee vrije trainingen? Wie klokte er welke rondetijd in Melbourne?

Terwijl menig Nederlander nog in een diepe slaap verkeerde, gingen de coureurs in Australië voor het eerst dit weekend de baan op in Albert Park. De eerste vrije training was er direct eentje die om meerdere redenen in het oog sprong. Zo viel Carlos Sainz in positieve zin op in zijn snel ogende Williams en was het Oliver Bearman die de eerste crash van het jaar op z'n naam zette. De snelste tijd kwam uiteindelijk op naam van Lando Norris, die met een 1:17.252 bovenaan stond in de stand van de eerste vrije training. Max Verstappen bleef daar op een vijfde plaats met een dikke vier tienden achter zitten. Lees hier de hele samenvatting van de eerste vrije training in Australië terug.

Op het moment dat Nederland langzaam begon te ontwaken, gingen de coureurs in Melbourne voor de tweede keer vandaag het asfalt op, ditmaal om de tweede vrije training aan te vangen. Net als in de ochtend kwam McLaren al snel bovendrijven met snelle rondetijden. De snelste tijd ging echter dit keer naar Charles Leclerc, die een 1:16.439 op het scorebord wist te zetten. Hiermee was hij een ruime tiende sneller dan achtervolgers Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen leek wederom zoekende en bleef steken op de zevende plaats. Ook de andere Red Bull-coureur, Liam Lawson, wist geen indruk te maken. Hij werd slechts zeventiende. De Racing Bulls van Yuki Tsunoda en Isack Hadjar vielen wel in positieve zin op: zij klokten de vierde en zesde tijd. Bearman kwam niet in actie vanwege zijn crash in de eerste vrije training. Lees hier de hele samenvatting van de tweede vrije training in Australië terug.

Stand F1 vandaag na VT1 en V2 op vrijdag:

Positie Coureur Tijd 1 Charles Leclerc 1:16.439 2 Oscar Piastri +0.124 3 Lando Norris +0.141 4 Yuki Tsunoda +0.345 5 Lewis Hamilton +0.420 6 Isack Hadjar +0.580 7 Max Verstappen +0.624 8 Nico Hülkenberg +0.722 9 Lance Stroll +0.840 10 George Russell +0.843 11 Carlos Sainz +0.863 12 Alexander Albon +0.863 13 Fernando Alonso +0.891 14 Jack Doohan +0.955 15 Pierre Gasly +1.054 16 Kimi Antonelli +1.195 17 Liam Lawson +1.201 18 Gabriel Bortoleto +1.408 19 Esteban Ocon +1.595 20 Ollie Bearman GEEN TIJD

Wanneer volgende F1-sessie in Australië?

Vandaag, vrijdag 14 maart 2025, staat er geen Formule 1-sessie meer op het programma. De eerste en tweede vrije training zijn achter de rug, wat betekent dat de F1-coureurs morgen pas weer de baan opgaan. Op zaterdag 15 maart om 02:30 uur (Nederlandse tijd) zal de derde en tevens laatste vrije training worden verreden op Albert Park in Melbourne, Australië. De kwalificatie volgt later die dag om 06:00 uur (Nederlandse tijd).

Tijdschema, tv-uitzendingen en meer over GP Australië

Wil je weten wanneer alle F1-sessies in Australië worden verreden of waar je de Grand Prix live kunt bekijken, via de televisie of per stream? Bekijk dan dit overzicht, waarin we alle informatie voor het raceweekend in Australië voor je op een rij hebben gezet; van het volledige tijdschema tot de beschikbare tv- en streamingsdiensten.

