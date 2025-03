De eerste race van het seizoen is eindelijk hier en zoals we gewend zijn begon het weekend met de eerste vrije training van dit jaar. Lando Norris wist vlak voor het vallen van de vlag de snelste tijd af te pakken van de eveneens flitsende Carlos Sainz. Max Verstappen pakte de vijfde tijd.

Na lang wachten was het in het holst van de Nederlandse nacht eindelijk zover: het eerste raceweekend van het jaar. Traditiegetrouw trapten we natuurlijk af met de eerste vrije training en dit jaar deden we dat in Melbourne, waar dit weekend de Grand Prix van Australië op de rol staat. De laatste jaren trapt het circus doorgaans in Bahrein af, maar omdat de Ramadan momenteel plaatsvindt, kan daar niet gereden worden. Australië, de race die daarvoor lange tijd als seizoensopener fungeerde, was zo vriendelijk om de oude rol weer over te nemen, waardoor we vrijdagnacht om 02:30 uur voor het eerst het licht op groen zagen gaan op Albert Park.

Eerste rode vlag

Niet alleen de trouwe fans die in de nacht inschakelden hadden er zin in: ook de coureurs leken niet te kunnen wachten om voor het eerst de baan op te gaan. Het was meteen dringen bij de uitgang van de pits, want onder meer Nico Hülkenberg, Isack Hadjar en Lando Norris besloten om snel het asfalt op te gaan. Later volgde ook het gros van de andere rijders, waarbij iedereen unaniem op de mediumband de eerste rondjes op de klokken reed. Na het eerste aantal rondjes kwam Max Verstappen bovendrijven met een 1:19.771.

Even later zagen we Norris er overheen klappen met een dikke seconde en dus was het even schrikken voor de Verstappen-fans, al zegt het natuurlijk nog helemaal niks. Na een klein kwartiertje bleven de verbeteringen binnendruppelen: zo ging Charles Leclerc naar P1 met 1:17.880. Terwijl Liam Lawson ondertussen even de muur had geraakt, was het de eerste rode vlag van het jaar die uitging wegens troep op het circuit. Er lag grind in bocht 6 en bocht 7, waardoor de wedstrijdleiding zich genoodzaakt zag om met het rood te wapperen en de bolides terug naar binnen te sommeren.

Eerste klapper van het jaar

Gelukkig was het rood van korte duur en konden we even later weer verder met de vrije training. De bandenwarmers gingen bij een aantal coureurs, waaronder bij Verstappen, van de softbanden en dus was het tijd voor de snellere rondjes. Verstappen sloeg - niet geheel onlogisch - meteen toe en reed een 1:17.696 op de klokken. Later zagen we ook Sainz, die met de Williams voorlopig een prima auto te pakken lijkt te hebben - naar de eerste stek gaan met een 1:17.401. Het was kort voordat we de eerste harde crash van het jaar zagen gebeuren: de twijfelachtige eer ging naar Oliver Bearman.

De Britse rijder nam iets teveel mee bij het uitkomen van de bocht, belandde daardoor wijd over de kerbstone en raakte het grind, waardoor hij de controle van zijn Haas verloor en hij vervolgens hard in de muur terechtkwam. De schade van zijn wagen leek groot en de zorgen waren er op het gezicht van Ayao Komatsu. Belangrijkste van alles: de jonge coureur kon ongedeerd uitstappen en vanzelfsprekend is dat het belangrijkste. Het zorgde wel voor wat consternatie in de sessie door langdurig rood, waardoor de teams en coureurs toch wat kostbare tijd verloren zagen gaan.

Norris verslaat Sainz

Met nog een kleine tien minuten op de klokken, was het eindelijk tijd om weer te gaan rijden. De meeste teams en coureurs besloten op de zachte banden naar buiten te gaan om nog wat snelle rondjes te rijden en vlak voor het vallen van de vlag was het Norris die met een 1:17.252 naar de eerste tijd wist te gaan ten faveure van de snelle Sainz. Vlak erna beleefde George Russell nog een hachelijk moment en spinde hij zijn Mercedes, al wist hij - gelukkig voor hem - zijn Zilverpijl wél net uit de muur te houden. Enfin: Norris eindigde de training dus als snelste, met Sainz en Leclerc in zijn kielzog. Verstappen eindigde op P5.

