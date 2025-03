Charles Leclerc heeft met een 1:16.439 de snelste tijd geklokt tijdens de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië. In zijn Ferrari was hij sneller dan de McLaren's van Oscar Piastri en Lando Norris. Max Verstappen kende een teleurstellende sessie. Hij klokte de zevende tijd en was weinig te zien op de baan. Liam Lawson deed het met een zeventiende tijd nog een stuk minder indrukwekkend.

Waar de mensen in Nederland langzaam begonnen te ontwaken, daar werd in Australië onder de stralende zon de tweede vrije training afgewerkt richting de eerste Grand Prix van het seizoen, die aankomende zondag op het programma staat. Net als in de eerste oefensessie waren de coureurs al snel op de baan te vinden. De rijders leken geen seconde onbenut te willen laten richting de eerste krachtmeting van het jaar in Melbourne. Het merendeel van de coureurs ving de sessie aan met de medium band, met uitzondering van het Mercedes-duo, dat met de harde band aan de slag ging. Ferrari-coureur Hamilton klaagde wederom over onderstuur, iets dat dat hij in de eerste vrije training ook al deed. Russell was degene die in de beginfase - nota bene op de harde band dus - naar de snelste tijd ging: een 1:17.565.

Verstappen onzichtbaar, Bearman verliest kostbare baantijd

Maar de snelste tijden wisselden elkaar in een hoog tempo af. We zagen zowel Russell, Sainz als Leclerc bovenaan de tijdenlijst in het eerste deel van de training. Verstappen bleef in de luwte. Hij werd nauwelijks op beeld gevangen en sprong ook niet in het oog met een snelle rondetijd. Datzelfde gold ook voor Stroll en Alonso. Bearman was namens Haas nog helemaal niet buiten geweest in het eerste deel van de oefensessie. Dit had alles te maken met de schade die Bearman in de eerste training opliep. De Brit crashte in Melbourne en zette daardoor zijn engineers onbedoeld aan het werk. Haas verliest hierdoor wel kostbare tijd voor het eerste raceweekend.

Ferrari en McLaren imponeren tijdens kwalificatiesimulatie

Na ongeveer twintig minuten rijden maakten de eerste coureurs de wissel naar de rode, zachte band. Hierdoor ging de tijdenlijst logischerwijs weer op de schop. Norris ging met een 1:16.580 naar de snelste tijd, maar de grootste verrassing zat hem in de tweede en vijfde tijd voor de Racing Bulls van Hadjar en Tsunoda. Ferrari en Sainz waren op dat moment de enige coureurs die nog niet met de zachte band voor een snelle run waren gegaan. Toen Leclerc de rode band onder zijn auto liet schroeven, ging hij direct naar de snelste tijd: een 1:16.439. Hamilton kon deze tijd niet evenaren en bleef steken op de vijfde stek. Verstappen kwam niet verder dan de zevende tijd, terwijl Lawson teleurstellend achterbleef op P17. Sainz kwam niet tot een snelle run op rood.

Red Bull kan ook in long runs niet mee met Ferrari en McLaren

In de laatste fase van de tweede vrije training in Australië gingen de coureurs met een volle tank naar buiten om hun racesnelheid in kaart te brengen. Uit deze runs bleek dat het allemaal behoorlijk dicht bij elkaar lijkt te zitten, in ieder geval in Melbourne. De run van Verstappen was oké, maar hij zat niet in de buurt van de tijden van Ferrari en McLaren. Ook Russell zag er sterk uit in de longe runs.

Leclerc snelste tijdens tweede training, Verstappen zevende

Verstappen sloot de training uiteindelijk af als zevende. Lawson werd slechts zeventiende. Er lijkt daarom nog veel werk aan de winkel te zijn bij het team van Red Bull Racing. Leclerc was met zijn ronde van 1:16.439 de snelste van vandaag. Hij bleef Piastri en Norris voor. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Tsunoda, Hamilton, Hadjar, Verstappen, Hülkenberg, Stroll en Russell.

