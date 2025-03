LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Australië: Ferrari lijkt het goed op orde te hebben

De Grand Prix van Australië is vrijdag in het holst van de nacht van start gegaan met de eerste vrije training, waar Lando Norris als snelste uit de bus kwam. VT2 staat echter ook alweer voor de deur: vanaf 06:00 uur kunnen we van start met de tweede sessie van het weekend. Mis niks van de actie op de baan in dit liveblog.

