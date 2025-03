Het Albert Park Street Circuit is dit weekend de baan waarop de Formule 1 het seizoen gaat openen. Naar aanleiding van de race van vorig seizoen zijn hier en daar een aantal aanpassingen aan het circuit doorgevoerd, en de FIA heeft deze op een rijtje gezet in de Race Director's Event Notes.

De Grand Prix van Australië is de eerste van de Formule 1-kalender, die, net als vorig jaar, 24 races telt. Bahrein was de plek waar het seizoen de afgelopen jaren werd geopend, maar vanwege de Ramadan is er teruggekeerd naar Melbourne als openingswedstrijd. Wel hebben de teams hun testdagen in Bahrein uitgevoerd, en daaruit blijkt dat McLaren de zaakjes goed voor elkaar heeft. Hoe de verhoudingen daarachter liggen, zal aankomend weekend bekend worden.

Aanpassingen

In aanloop naar het raceweekend heeft wedstrijdleider Rui Marques in zijn event notes de aanpassingen die aan het circuit zijn doorgevoerd, aangegeven. Zo is de kerbstone aan het einde van bocht zes en ter hoogte van de apex van bocht zeven vervangen door een kerbstone met een negatieve hoek. Ook is in diezelfde bocht het grind dichter bij de kerbstones gelegd om coureurs te dwingen niet over de witte lijn te gaan. Daarnaast is de bandenstapel aan de linkerkant van bocht zes aangepast, wat weer te maken heeft met de crash van George Russell vorig seizoen.

Blauwe lijn voor track limits

Ook is de lijn van de pituitgang blauw geverfd en iets aangepast, waardoor deze weer in de configuratie staat zoals die werd opgeleverd in 2018. Ook is er een blauwe lijn geverfd in bocht vier, achter de witte lijn. Hetzelfde geldt voor bochten tien, elf en twaalf. De blauwe lijnen moeten de tracklimits nog beter in kaart brengen voor de coureurs.

