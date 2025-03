Vorig jaar was Toto Wolff met Mercedes plots op zoek naar een coureur toen Lewis Hamilton aankondigde dat hij naar Ferrari ging in 2025. Het was al duidelijk dat Wolff gesprekken heeft gevoerd en nog gaat voeren met Max Verstappen nu Hamilton niet meer zijn coureur is, maar ook een andere naam stond hoog op de lijst: Fernando Alonso.

Eerder lekte het al, maar nu Drive to Survive online staat op Netflix hebben we de wat verlengde versie van het gesprek. Het gesprek vindt plaats nadat al bekend was dat Lewis Hamilton na 2024 zou vertrekken bij Mercedes en Wolff met zijn team op zoek moest naar een coureur in 2025. Susie Wolff, de vrouw van Toto Wolff, opent door te vragen of Verstappen overwogen wordt. “Denk je dat Max geen optie is?” De reactie van de Oostenrijker is eerder al viraal gegaan. “Ik denk van wel. Als hij alle races blijft winnen heeft hij geen reden om te vertrekken. Ik heb nog niet met hem gesproken omdat ik Lewis heb beloofd dat ik niet met hem zou praten, maar ik ga nu het gesprek aan.” Oftewel: die gesprekken zullen in 2025 zeker gevoerd gaan worden en zijn - zoals Verstappen eind vorig jaar toegaf - in 2024 ook al gevoerd.

Alonso komt ook ter spraken

Wie verder nog opties waren naast Verstappen en de uiteindelijke winnaar Antonelli wordt al snel duidelijk, maar eerst wordt duidelijk dat Fernando Alonso voor Wolff en Mercedes na wat overweging geen optie was. “Fernando [Alonso], ik bedoel: de race pace en racecraft is nog steeds erg goed", aldus Toto. Zijn vrouw voegt echter vervolgens toe: "Je gaat geen nieuw tijdperk beginnen met een lang contract met Fernando, het is een interim.” Daar bleek Toto het dus mee eens te zijn. De naam van Carlos Sainz werd ook genoemd. "Carlos [Sainz] is het overwegen waard. Hij heeft een paar fantastische races gereden."

Russell en Antonelli bij Mercedes

Feit is wel dat Mercedes met twee coureurs het seizoen ingaat die na dit jaar een aflopend contract hebben. George Russell heeft zichzelf al laten zien, terwijl Kimi Antonelli zich dit jaar voor het eerst mag gaan tonen op het hoogste niveau. Op basis van hun prestaties en hoe het seizoen zal verlopen, plus de beschikbaarheid van andere coureurs, zal gaan bepalen of de twee coureurs in 2026 weer bij Mercedes rijden.

