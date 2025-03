De start van het nieuwe Formule 1-seizoen staat inmiddels écht bijna voor de deur. Het belooft een spannend jaar te worden met topteams die aan elkaar gewaagd zijn, maar ongetwijfeld zullen er ook weer een aantal grote verrassingen de revue passeren.

Het ene jaar is het meer dan het andere, maar feit is dat er vrijwel ieder seizoen in de Formule 1 één of meerdere dingen gebeuren die voor opgetrokken wenkbrauwen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan het schandaal rondom Christian Horner afgelopen jaar, het wegzakken van Red Bull Racing in de pikorde, het ontslag van Logan Sargeant, Daniel Ricciardo en Sergio Pérez, de hoge ogen die werden gegooid door Franco Colapinto en Liam Lawson, het nieuws dat Lewis Hamilton naar Ferrari zou vertrekken, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. In de koningsklasse van de autosport is zelden iets een zekerheid, en daarom doen we een aantal gewaagde voorspellingen voor 2025.

Artikel gaat verder onder video

Max Verstappen kondigt zijn vertrek naar Aston Martin aan

De geruchten dat Max Verstappen een overstap naar Aston Martin zou overwegen, blijven de kop op steken. Voormalig FIA-steward Johnny Herbert schreef deze week nog dat hij na nieuwe informatie vanuit het kamp van Ford, de motorpartner van Red Bull, te hebben gehoord, hij zich niet meer voor kon stellen dat de transfer er niet van zou komen. Verstappen wil niet ingaan op het gespeculeer en Aston Martin zegt tevreden te zijn met de huidige line-up, maar in de Formule 1 geldt meestal: waar rook is, is vuur.

En zo'n heel vreemd scenario is het ook helemaal niet. Aston Martin heeft met eigenaar Lawrence Stroll eindeloos diepe zakken, dus financieel zal het zeker aantrekkelijk zijn. Verstappen zou daar komen te werken met Adrian Newey en motorleverancier Honda, waar hij beiden erg goede ervaringen mee heeft. Fernando Alonso is nog altijd actief als coureur bij het team, maar wil ook daarna betrokken blijven in een andere rol, Alonso kan erg goed met Verstappen door één deur. Én één ding is in ieder geval zeker: Verstappen doet mee om te winnen. Dus als Red Bull het dit jaar niet voor elkaar heeft, waarom zou hij dan blijven?

Yuki Tsunoda krijgt de kans bij Red Bull Racing

Liam Lawson is de opvolger van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. De 23-jarige coureur kreeg de voorkeur boven Yuki Tsunoda, omdat teambaas Christian Horner meer potentie in hem ziet. Het is echter een publiek geheim dat bij Red Bull Racing de regel geldt: presteer je niet, dan vlieg je eruit. Mocht ook naast Verstappen door het ijs zakken, is het niet ondenkbaar dat er tijdens het seizoen ene wissel plaats vindt. Tsunoda zou dan de meest logische kandidaat om het seizoen bij Red Bull Racing af te maken.

Oude bekenden maken hun rentree

Valtteri Bottas, Sergio Pérez en Daniel Ricciardo zijn drie routiniers in de sport die eind vorig jaar hun biezen hebben moeten pakken. Het is echter niet uitgesloten dat we één of meerdere van hen nog terug gaan zien. Bottas heeft zich bij Mercedes aangesloten als reservecoureur. Mocht de achttienjarige Kimi Antonelli bezwijken onder de druk, heeft teambaas Toto Wolff de ervaren Fin achter de hand. Pérez en Ricciardo zijn beiden zeer populaire namen op de grid, en daarom financieel ook erg interessant. Het is daarom best mogelijk dat als er ergens een coureur wegvalt om wat voor reden dan ook, één van die heren door een team wordt teruggehaald. Óf dat bijvoorbeeld Audi of Cadillac één van hun aankondigt als toekomstige coureur. Dat geldt trouwens ook voor Bottas.

Williams behaald podiumplaatsen

Het Formule 1-team van Williams zou zomaar eens één van de grote verrassingen van het seizoen kunnen worden. De Britse formatie heeft grote stappen voorwaarts gezet sinds James Vowles aan het roer staat, en in de vorm van Alexander Albon en Carlos Sainz beschikken zij over een uitstekende line-up. Misschien wel een van de beste van de grid. Als de auto van Williams een beetje gaat dit jaar, is het goed mogelijk dat de in verval geraakte grootmacht een aantal podiumplaatsen weet te scoren. Ook omdat de auto van Williams op bepaalde circuits vaak bijzonder sterk oogt.

