Volgens Pierre Waché had de inmiddels vertrokken Adrian Newey misschien wel gelijk toen hij stelde dat de ontwikkelingsrichting van de RB20 niet de juiste was. De huidige technisch directeur van Red Bull zegt dat de kritiek van zijn voormalige collega hem niet veel doet en dat hij vastberaden is om het team weer regelmatig te laten winnen.

Newey liet aan het begin van dit jaar in een gesprek met Auto Motor und Sport weten dat hij zich eind 2023 grote zorgen maakte over het concept van de RB20. Red Bull koos voor een nieuwe ontwikkelingsrichting om de concurrentie een stap voor te blijven. De wagen van vorig jaar bracht echter een aantal problemen met zich mee. Zo was het werkvenster klein en waren er balansproblemen. Max Verstappen wist in Las Vegas nog wel de rijderstitel te pakken, maar het constructeurskampioenschap ging naar McLaren.

Ervaring

In een gesprek met PlanetF1 blikt Waché terug op de woorden van Newey. De Fransman, die lange tijd naast de topontwerper heeft gewerkt, reageert op zijn uitspraak in het Duitse medium dat de nieuwe lichting bij Red Bull ook ervaring moet opdoen. "Het is waar dat ik veel minder ervaring heb dan hij! Hij is 66 jaar oud, en ik ben 50 – 16 jaar minder ervaring dan hij. Daar kan ik niets over zeggen. Ik neem het niet persoonlijk, en misschien is het waar. Het verandert niets. Ik denk dat je moet leren... dit soort opmerkingen doen er voor mij niet toe," stelt Waché.

Fout maken, zorgt voor beter begrip

De Fransman richt zich liever niet op de woorden van de vertrokken Newey, maar baseert zich op de data van vorig jaar: "Wat belangrijk is, is wat waar is – we hebben vorig jaar niet goed genoeg werk geleverd en terrein verloren qua prestaties. Misschien door gebrek aan ervaring, misschien door misverstanden, en we hebben geprobeerd dat te corrigeren. Wat klopt, is dat het voor mij lijkt alsof we het nu beter begrijpen. Ik denk dat dit de manier is waarop je het meest leert. In 2023 leerden we minder dan vorig jaar, en elk probleem dat je tegenkomt, geeft je iets meer inzicht in wat je moet doen."

'Mijn doel is niet om mijn naam beroemd te maken'

Ook legt Waché uit dat hij zich uitsluitend richt op de prestaties op de baan: "Persoonlijk raakt het me niet. Vanuit mijn perspectief is mijn werk niet iets persoonlijks. Mijn taak is ervoor te zorgen dat we in een technische competitie beter worden. Het raakt me meer dat we niet goed genoeg zijn en verliezen dan een persoonlijke opmerking over mezelf." Daarbij maakt hij duidelijk: "Mijn doel is niet om mijn naam beroemd te maken. Mijn doel is om het team te laten winnen. Dat is alles. Niet meer dan dat. Ik word goed genoeg betaald om dit werk te doen en ervan te genieten. Ik heb niet meer nodig. Ik zou liever hebben dat de paddock zegt: ‘het Red Bull-team heeft fantastisch werk geleverd’ dan ‘Pierre Waché heeft goed werk geleverd’."

