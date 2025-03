Marko laat zich uit over favoriet voor 2025: 'Dat moet je concluderen'

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft inzicht gegeven in wie hij bij de coureurs en constructeurs de favoriet zou vinden op basis van de testdagen die vorige week in Bahrein zijn verreden.

In gesprek met Sport.de stelt Marko dat McLaren met een voorsprong aan het seizoen gaat beginnen gezien hoe de testdagen zijn gelopen en de data die daaruit is gekomen. "Het wordt een strijd tussen vier teams: McLaren, Ferrari, Mercedes en ons. Als je kijkt naar de data van de testdagen, dan moet je concluderen dat McLaren met een voorsprong aan het seizoen zal beginnen. Dat is geldt voor zowel de kortere als de langere runs. We [Red Bull] hoeven ons absoluut nog geen zorgen te maken. We hebben een goede stap gezet. McLaren is alleen op dit moment de favoriet."

Marko kan pikorde lastig bepalen na testdagen

Marko vervolgt: "Het is lastig om te zeggen hoe de verhoudingen echt zijn. De omstandigheden waren ook totaal anders dan normaal; het was koud en het heeft zelfs geregend. Tegelijkertijd heeft Max geen lange run gereden op vrijdag. Op woensdag lagen we wat dat betreft nog op hetzelfde niveau als McLaren. Ik zou zeggen dat op vrijdag de achterstond zo'n twee tienden was, want ook de bandendegradatie was een stuk beter bij McLaren."

Marko over kampioenschap coureurs

Ook Marko is van mening dat, omdat McLaren de beste auto van de grid heeft, Lando Norris ook de favoriet is voor de titel. "Dan moet je wel zeggen dat Lando Norris de favoriet is. Het is duidelijk dat hij er in Bahrein een stuk beter uit zag dan Piastri. Het is vooral te hopen dat zij punten van elkaar afsnoepen en dat wij daarvan profiteren."

