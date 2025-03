Allard Kalff ziet bij de constructeurs niet een team er bovenuit steken richting de start van het seizoen, iets wat eigenlijk gedurende het seizoen 2024 - zeker vanaf de tweede seizoenshelft - al niet meer het geval was. Bij de coureurs ziet Kalff naast Max Verstappen nog een andere favoriet waarvan 'mensen het niet leuk vinden' als je zijn naam noemt.

Bij WNL gaat Kalff in op de twee kampioenschappen in 2025 en wie de favorieten zijn. Bij de constructeurs ziet hij er niemand bovenuit steken. "Ik zie er absoluut geen kampioensauto tussen. De trend is McLaren, Red Bull, Ferrari en Mercedes. Dat zijn alle vier auto’s die erbij staan op het moment dat ze de baan op gaan. Zij staan binnen een paar tienden van de snelste. Dat zijn vaak wel de auto’s die het hele jaar de toon zullen zetten. Verwachtingen zijn altijd een opmaat tot teleurstellingen. Wat je ziet, is dat het heel dicht bij elkaar zit. Het verschil tussen de eerste en de tiende is kleiner dan het ooit geweest is in de Formule 1. Het wordt superspannend en het gaat echt om de details."

'Verstappen favoriet voor de titel bij de coureurs'

Volgens Kalff is Verstappen, ook met een wat mindere auto, de favoriet om zijn vijfde titel op rij bij de coureurs binnen te halen, maar de Nederlander ziet in 2025 ook een andere titelkandidaat die hij eerder in 2021 ook al tegen is gekomen. "Max Verstappen is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar dat geldt ook voor Lewis Hamilton. Mensen vinden het niet leuk als je het zegt, maar de twee beste racers op dit moment in de Formule 1 zijn Max Verstappen en Lewis Hamilton."

Kalff over testdagen in F1

Dat Red Bull van alle teams het laagste aantal rondjes had tijdens de testdagen, zegt volgens Kalff niet per se iets. "Je wilt dat de strategie op orde is. Al die dingen moet je testen en die zijn tijdens die dagen ook heel belangrijk. En er zijn nieuwe monteurs en alles. Je moet een team worden. Als we naar Melbourne gaan, dan is dat weer een heel ander circuit dan Bahrein. Ga er maar vanuit dat er een andere achter- of voorvleugel op zit. Er zitten andere onderdelen op. Ik zeg altijd: In de Formule 1 is het plafond van vandaag de bodem van morgen."

