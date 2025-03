Red Bull Racing en Max Verstappen maakten vorige week tijdens de testdagen in Bahrein niet heel veel indruk met het aantal rondjes en de tijden die genoteerd werden. Insider en journalist Chris Medland heeft daar twee theorieën over gehoord.

Medland was aanwezig in de podcast Red Flag en ging daar in op de testdagen vn Red Bull in Bahrein. Hij heeft rondom de testdagen, waar hij bij aanwezig was, veel gehoord. "Er is één ding dat je niet ziet, en dat is de vloer. Het kan zomaar zo zijn dat ze heel erg veel werk erin gestopt hebben. Een Duitse collega voerde een gesprek met Helmut Marko toen Red Bull wat aanpaste aan de vloer voordat Max in de auto ging zitten. Daar was Helmut blijkbaar zeer tevreden over." Het lage aantal rondjes dat Red Bull gereden heeft en het feit dat ze eigenlijk geen racesimulatie hebben gedaan, kan volgens Medland dan ook twee dingen betekenen. "Als je geen racesimulatie ziet van een team als Red Bull, dan kan dat betekenen dat er problemen zijn. Je zag gedurende de testdagen ook dat er wat betrouwbaarheidsproblemen waren. Het kan echter ook betekenen dat ze zoveel vertrouwen hebben dat ze die racesimulatie helemaal niet hoefden te doen, omdat ze zich op andere dingen wilden focussen."

'Geen middenweg voor Red Bull richting 2025'

Medland vervolgt door te stellen dat bij Red Bull de middenweg niet mogelijk is. "Er is op dit moment even geen middenweg bij Red Bull, want deze twee opties staan aan verschillende kanten van het spectrum. Bij McLaren kan je met 95 procent zekerheid zeggen dat ze weer bij de topteams horen. Ze [Red Bull] zullen er zeker bij staan in Melbourne."

'Mensen hebben last van slecht langetermijngeheugen'

Volgens Medland moet de F1-wereld echter niet doen alsof Red Bull en Verstappen geen factor gaan spelen in 2025. Het gat is namelijk niet zo groot als mensen denken. "Mensen hebben echt last van een slecht langetermijngeheugen. Red Bull was minder in de tweede helft van het vorige seizoen, maar ze wonnen nog steeds twee van de laatste vier races. Bovendien was Verstappen aan het begin van het seizoen en de twee seizoenen daarvoor zeer dominant. Red Bull heeft niet veel nodig om weer elk weekend voor de zege te kunnen strijden."

