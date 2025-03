Oscar Piastri en Lando Norris hebben allebei al aangegeven in 2025 voor de titel te willen gaan, maar hoe gaat McLaren dat aanpakken? Volgens de Australiër zijn daar al duidelijke afspraken over gemaakt.

Tegenover onder meer AutoHebdo stelt Piastri dat hij met Lando Norris volgens McLaren uit mag maken wie de rol als kopman in 2025 krijgt. "Ze zijn glashelder in de aanloop naar de seizoenstart. We beginnen allebei weer op nul en we krijgen allebei de mogelijkheid om races te winnen." Vorig jaar bleek in verloop van het seizoen dat Norris de kopman zou zijn, maar volgens Piastri zegt dit dus niks over de verhoudingen dit jaar.

Piastri over teamorders McLaren

Piastri vervolgt: "Natuurlijk, als er een verschil in punten ontstaat richting het einde van het seizoen en we de hulp van onze teamgenoot nodig hebben, dan zullen we proberen elkaar te helpen. Maar dat is nog ver weg en hopelijk zal het niet zover komen voor een van ons. We willen allebei winnen door onze eigen performance. We zullen hard, maar eerlijk tegen elkaar racend het seizoen ingaan. Hopelijk is het ook regelmatig voor de eerste en tweede plek."

Piastri wil richting perfectie in 2025

Zo is er dus een mogelijkheid dat Piastri tijdens zijn derde F1-seizoen al een kans krijgt om wereldkampioen te worden. De Australiër weet wel dat hij daar bijna elk weekend nagenoeg foutloos voor moet zijn. "Het gaat dit seizoen belangrijk zijn om elk weekend je beste beentje voor te zetten. Er gaan namelijk weekenden zijn dat je niet de snelste bent. Het gaat erom hoe je dan toch nog het beste kunt halen uit zulke weekenden."

