Het Formule 1-seizoen 2024 is afgelopen en de grid voor volgend seizoen is nu helemaal rond. Er zijn enorm veel veranderingen ten opzichte van 2024, met maar twee teams die met dezelfde line-up gaan beginnen aan het nieuwe seizoen. De volledige grid van 2025 in F1.

Het silly season in de Formule 1 was afgelopen jaar vroeg van start gegaan. Het nieuws dat Lewis Hamilton eind 2024 Mercedes verlaat om een nieuw avontuur bij Ferrari aan te gaan, heeft het hele gebeuren nog voor de start van het seizoen in een stroomversnelling gebracht. Daarna is er een hoop gebeurd, maar inmiddels hebben we bijna heel grid compleet voor volgend seizoen. Na Abu Dhabi is er echter één naam nu van de lijst gewist, daar Sergio Pérez zich na de winterstop niet meer hoeft te melden in Milton Keynes en Lawson zijn vervanger is. Het betekent ook dat er nog een stoeltje vrij was gekomen bij Visa Cash App RB. Die bleek uiteindelijk te gaan naar Isack Hadjar, die zijn debuut in F1 gaat maken.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee is de volledige grid voor 2025 compleet, met Hadjar, Oliver Bearman (deed al wat races mee in 2024), Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en Andrea Kimi Antonelli als nieuwe namen. Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Lawson, Lewis Hamilton, Carlos Sainz rijden bij een ander team dan in 2024 het geval was, terwijl we Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Pérez, Kevin Magnussen, Logan Sargeant (was al vervangen), Franco Colapinto (was vervanger Sargeant) en Daniel Ricciardo (was al door Lawson vervangen) ten opzichte van begin en tijdens 2024 niet meer terug gaan zien volgend jaar.

Max Verstappen - contract tot eind 2028

Liam Lawson - contractduur onbekend

Mercedes

George Russell - contract tot eind 2025

Andrea Kimi Antonelli - contractduur onbekend

Ferrari

Charles Leclerc - meerjarig contract, precieze duur onbekend

Lewis Hamilton - meerjarig contract, precieze duur onbekend

Lando Norris - meerjarig contract, naar verluidt tot eind 2028

Oscar Piastri - contract tot eind 2026

Aston Martin

Fernando Alonso - contract tot eind 2026

Lance Stroll - contract tot '2025 en daarna'

Alpine

Jack Doohan - contractduur onbekend

Pierre Gasly - contract voor '2025 en daarna'

Alexander Albon - meerjarig contract, precieze duur onbekend

Carlos Sainz - contract voor meerdere jaren

Visa Cash App RB

Yuki Tsunoda - contract tot eind 2025

Isack Hadjar - contractduur onbekend

Stake F1

Nico Hülkenberg - contractduur onbekend

Gabriel Bortoleto - contract voor meerdere jaren

Oliver Bearman - contract voor meerdere jaren

Esteban Ocon - contract voor meerdere jaren

Gerelateerd