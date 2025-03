Bezoek in 2025 zelf een F1 race in Europa

Het maakt niet uit of je de Formule 1 al jaren volgt, of dat pas sinds dit seizoen doet: een bezoek aan een Grand Prix op de racekalender is meer dan het overwegen waard. Het is een ervaring die je als liefhebber van de sport niet snel weer zal vergeten. Je hoeft tegenwoordig niet ver van huis te gaan om een F1 race te kunnen bezoeken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de mogelijkheden van een bezoek aan Spa in België, of kies voor de race in eigen land in Zandvoort. Hoe kom je aan F1 tickets voor Spa? Welke kosten brengt dit met zich mee? Zijn er zaken om rekening mee te houden, wanneer je een F1 race wilt bezoeken? In dit artikel lees je er alles over.

Online tickets bestellen voor een F1 race

Je tickets voor een F1 race bestellen is tegenwoordig heel eenvoudig. Op het internet vind je officiële resellers, waar je op een veilige manier tickets voor de verschillende races kunt bestellen. Kies je voor tickets om de GP van België te bezoeken, of ga je voor het bestellen van de GP Spanje tickets?

Niet alleen heb je keuze uit verschillende races op Europese bodem. Per Grand Prix worden vaak verschillende soorten tickets aangeboden. Kies uit tickets voor een van de drie dagen in het raceweekend of bijvoorbeeld voor tickets waarmee je het hele weekend toegang hebt tot het circuit. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen tickets met en zonder accommodatie nabij de racelocatie. Het kan prettig zijn om alvast een hotel bij je tickets voor de race te boeken, zodat je dit zelf niet meer hoeft te regelen.

Boek je overnachting ruim voor de race

Artikel gaat verder onder video

Wanneer je de hotelovernachting of een bezoek aan een camping in de buurt van het circuit zelf regelt, is het belangrijk om dit tijdig te doen. Er komen ieder jaar opnieuw duizenden sportliefhebbers op de GP’s in Europa af. Het maakt dat accommodaties in de buurt van het circuit vaak razendsnel vol zitten, direct na de bekendmaking van de racekalender voor het nieuwe seizoen. Door je accommodatie tijdig te boeken zit je normaliter niet alleen dichter in de buurt van het circuit, maar betaal je ook minder.

Tip: vergeet niet na te gaan hoe je het makkelijkst van de camping of je hotel naar het circuit kunt komen. Gaat er bijvoorbeeld een pendelbus? Heb je de mogelijkheid om een klein stukje te lopen? Dat laatste krijgt de voorkeur; zeker na afloop van de race kan het lang duren voordat je van het terrein bent met een auto, taxi of bijvoorbeeld pendelbus.

Zoek naar een geschikte plek langs het circuit

Langs het circuit van de verschillende Europese steden vind je op meerdere plekken tribunes. Een F1-kenner zal precies weten waar races de afgelopen seizoenen vaak beslist werden. Op welke plekken werden de mooiste inhaalacties vertoond? In welke bochten werd het de afgelopen jaren meermaals spannend, als het gaat om auto’s die elkaar op een haar na raken? Mocht je de sport pas net volgen, dan loont het om de races van de afgelopen seizoenen nog eens terug te kijken. Het helpt je de beste plek langs het circuit te vinden en daarmee de kans te vergroten dat je de cruciale momenten in een race live voor je ziet gebeuren.

Een ander aspect om hierbij rekening mee te houden is de positionering van schermen langs het circuit. Het kan best lastig zijn om het verloop van de race te volgen zonder te weten op welke positie de verschillende coureurs zich bevinden. Een alternatief voor de keuze voor een plek nabij een groot scherm is het meenemen van een tablet, waarop je de race kunt volgen.

Gerelateerd