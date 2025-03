Volgens voormalig Formule 1-wedstrijdleider Niels Wittich heeft de FIA hem alleen maar met vragen achtergelaten. Wittich vertrok vorig jaar na de Grand Prix van São Paulo, waarbij de FIA verklaarde dat hij nieuwe kansen wilde gaan zoeken. Wittich zelf stelt echter dat hij op straat is gezet door de FIA en dat er nog steeds geen reden is gegeven.

Hoewel Wittich volgens de internationale autosportbond zelf zijn vertrek in gang heeft gezet, gaan er ook geruchten dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem geen fan was van de voormalig wedstrijdleider. Ook diverse coureurs vonden de timing van het vertrek, midden in het seizoen, wat vreemd. Uiteindelijk mocht de Portugese Rui Marques het stokje van Wittich overnemen.

Artikel gaat verder onder video

Wittich begrijpt nog steeds niets van gedwongen vertrek

Tijdens de testdagen was Wittich één van de commentatoren bij Sky Deutschland, waar zijn vertrek nog even ter sprake kwam. "Niemand heeft me een antwoord kunnen geven", zegt hij nog altijd vol vraagtekens. "Ik zag geen aanwijzingen dat er iets niet werkte of dat er een reden was om een personeelsverandering door te voeren. Dus in dat opzicht kwam het als een totale verrassing. Tot op de dag van vandaag", aldus Wittich.

Wittich heeft ook geprobeerd tekst en uitleg te krijgen, maar kreeg nul op het rekest. "Maar niemand kon mij een antwoord geven. Tot op de dag van vandaag is er geen reden genoemd. De laatste keer dat ik met de FIA-president sprak, was vorig jaar in China. Ik kan dus niet stellen dat we een ruzie hadden, of dat er sprake was van een negatieve relatie. Ik had relatief weinig contact met hem."

Geen wrokgevoelens richting Formule 1

Ondanks zijn plotselinge vertrek, koestert Wittich nog altijd warme gevoelens voor de Formule 1. "Het was een ongelofelijk genot om met zo'n fantastisch team te werken en toezicht te houden op zo'n geweldige serie. In de Formule 1 kan het nogal snel gaan als het gaat om personeel, of het nu om teams of officials gaat. Ik moet het gewoon accepteren voor wat het is", aldus Wittich.

Gerelateerd