Vicekampioen Lando Norris vindt dat McLaren met de MCL39 een stap in de goede richting heeft gezet. In een gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com uit hij echter zijn zorgen over de achterkant van de wagen, want volgens hem liggen daar de grootste verbeterpunten.

Afgelopen jaar kwam McLaren met de MCL38 aan op de testdagen, een wagen waar totaal geen gang in zat. Pas tijdens de eerste grote update, in Miami, kwam de auto tot leven. Vanaf dat moment had het papaja-oranje team steevast een wagen waarmee om zeges kon worden geknokt. Het doel van McLaren is om dit jaar direct competitief te zijn, zodat niet alleen de constructeurstitel kan worden gewonnen, maar er ook wordt gemikt op de rijderstitel.

McLaren heeft vooral veel downforce toegevoegd

Norris onthult dat het team geen revolutie heeft doorgevoerd, maar eerder een evolutie van de MCL38. "Er is niets bijzonders gedaan. Laten we zeggen dat er niet veel is veranderd vergeleken met wat we eerder hebben geprobeerd: we hebben simpelweg geprobeerd de auto sneller te maken en meer downforce toe te voegen. Dat is eerlijk gezegd een eenvoudige manier om het te bekijken. We willen ons op bepaalde gebieden meer richten dan op andere." Wel is de achterkant nog een punt waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. "Gisteren en vandaag hadden we iets meer moeite met de achterkant dan we zouden willen. Maar het is nog vroeg. We evalueren nog geen absolute prestaties", zo vertelt de 25-jarige Norris.

Achterkant MCL39 is nog wel verbeterpunt

De teams hebben alleen nog vrijdag de tijd om te werken aan de wagens, totdat het spul volgende maand het eerste raceweekend in Australië afwerkt. "Als we nu de kwalificatie zouden ingaan, weet ik zeker dat we een paar dingen zouden veranderen. Maar gisteren en vandaag hebben we alle hokjes kunnen afvinken, ook al is dat niet het leukste deel", verklaart Norris. Daarbij wijst hij opnieuw naar de achterkant van de auto. "In dat opzicht denk ik dat als we nu iets willen verbeteren, het nog steeds de achterkant van de auto is. Hoe meer je dat kunt verbeteren, hoe meer je de rest kunt verbeteren. Maar de rest van de auto is goed, en voor mijn gevoel ligt hij op hetzelfde niveau als de MCL38. Dat is wat we willen, en we verwachten niet dat we een stap voor liggen op iemand anders", aldus Norris.

