Het was chaos woensdag op het Bahrain International Circuit toen plotsklaps lange tijd de stroom uitgevallen was op het circuit waar de testdagen deze week afgewerkt worden. George Russell denkt een reden te hebben waarom er kortsluiting ontstond in Bahrein en geeft de schuld aan Valtteri Bottas.

Bijzondere taferelen woensdag op het Bahrain International Circuit. De middagsessie van de eerste testdag van dit seizoen was volop onderweg, toen we ineens massaal zonder stroom en dus ook verlichting kwamen te zitten op het circuit. Het duurde lange tijd voordat er een oplossing uitgedokterd en pas na een dik uur konden we weer verder met de sessie. Een bijzondere situatie die toch zelden voorgekomen is.

Haardroger van Bottas

"Het is best bijzonder, maar ook vrij irritant", zei Russell tegenover Viaplay, toen de streamingdienst besloot zijn garage op te zoeken. "We willen gewoon rijden en verliezen nu belangrijke tijd. Hopelijk geven ze ons minimaal wat tijd terug. Het gerucht gaat dat Valtteri [Bottas] zijn haardroger ingeplugd had om zijn mat op te drogen en daardoor zijn de lichten uitgegaan. Ik kan dat eerlijk gezegd wel geloven", zo besluit hij met een knipoog over de vreemde situatie in Bahrein.

Bottas was tot vorig jaar nog de ervaren man bij Kick Sauber, maar de Zwitserse formatie besloot Nico Hülkenberg en FIA Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto aan te nemen ter voorbereiding op de overname van Audi. Hij besloot terug te keren bij Mercedes, waar hij lange tijd succesvol Lewis Hamilton als tweede coureur kon steunen. Nu heeft hij de rol van reservecoureur op zich genomen.

