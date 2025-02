Angela Cullen is terug. De Nieuw-Zeelandse blondine, die we jarenlang aan de zijde van Lewis Hamilton zagen in de paddock, is na een afwezigheid van enkele jaren teruggekeerd. De eerste foto's van Cullen in het Ferrari-rood naast de Brit zijn inmiddels ook binnen.

Na een afwezigheid van twee volledige seizoenen is Angela Cullen weer teruggekeerd aan de zijde van Lewis Hamilton bij het team van Ferrari. Door de jaren heen in haar vorige stint met Hamilton groeide ze uit tot een populair figuur in de paddock. De afgelopen weken begonnen er ineens weer dingen te spelen wat betreft een mogelijke terugkeer in de Formule 1. De blondine voedde de geruchten met een cryptische post op Instagram en even later gooide ze haar kanaal zelfs op zwart, waardoor de geruchtenmolen nog verder begon te draaien.

Cullen in Ferrari-rood

Die geruchten werden vervolgens bevestigd: Cullen is namelijk in dienst getreden bij het Project 44-bedrijf van Hamilton zelf. Ze gaat in de rol als teamfysio ondersteuning bieden aan Hamilton bij zijn tijd bij Ferrari en tijdens andere projecten. De populaire blondine is dus vanaf dit seizoen weer te bewonderen in de Formule 1. Nu hebben we haar voor het eerst weer mogen signaleren tijdens de testdagen in Bahrein. Daar verscheen Cullen - gehuld in Ferrari-rood - na een jarenlange afwezigheid aan de zijde van Hamilton. Bovendien voorzag ze de Brit met een ontbijtje.

Lewis Hamilton enters the paddock for the first time as a Ferrari driver. He was the second driver in the Bahrain paddock this morning, and to my surprise wearing Ferrari team kit.

His arrival was preceded by his trainer Angela Cullen, who was there early delivering breakfast for… pic.twitter.com/DAYIhi77RC — Kym Illman (@KymIllman) February 26, 2025

Lewis Hamilton and Angela Cullen in the paddock. #F1Testing pic.twitter.com/k7MpkBITcv — deni (@fiagirly) February 26, 2025

