Yuki Tsunoda begint in 2025 alweer aan zijn vijfde seizoen bij Visa Cash App Racing Bulls, en teambaas Laurent Mekies vraagt zich dan ook af of er nog een stap voorwaarts komt van de Japanner. Tsunoda is de meest ervaren coureur in de geschiedenis van het team, sinds het in 2006 werd gesticht.

Tsunoda wist zijn laatste drie teamgenoten - Nyck de Vries, Daniel Ricciardo en Liam Lawson - ruimschoots te verslaan, zowel op gebied van kwalificeren als in plaatsing in races. Toch leek Tsunoda nooit een serieuze kandidaat om promotie te maken naar Red Bull Racing, en heeft Liam Lawson het stoeltje gekregen naast Max Verstappen. De kritiekpunten op Tsunoda zijn het korte lont van de Japanner, maar ook het gebrek aan technische feedback om de auto te kunnen verbeteren, alhoewel de geluiden uit VCARB suggereren dat hij op beide fronten aanzienlijk beter is geworden. Nu is het aan de 24-jarige coureur om Visa Cash App Racing Bulls te leiden, gezien zijn nieuwe teamgenoot rookie Isack Hadjar is, die eerst zal moeten wennen aan zijn nieuwe omgeving.

Komt er nog een stap van hem?

Teambaas Laurent Mekies heeft een hoge pet op van Tsunoda, maar beweert ook dat de Japanner nog beter kan en zal worden in 2025. “Ik ben super enthousiast over onze coureurs”, vertelde Mekies aan media, waaronder GPFans. “Yuki heeft vorig jaar een grote stap voorwaarts gemaakt. Hij heeft ons echt verrast met de vooruitgang die hij boekte op het gebied van snelheid en technische kwaliteiten. Vorig seizoen kunnen we zeggen dat hij zich bij de zeer goede coureurs heeft gevoegd. Nu stellen we de vraag: komt er nog een stap van hem? Wij denken van wel.”

Yuki de teamleider

Om Tsunoda die volgende stap te kunnen laten zetten weet Mekies dat de 24-jarige coureur het juiste gereedschap, en de juiste mensen om zich heen moet hebben. VCARB opent een nieuw hoofdkwartier in Milton Keynes vlakbij Red Bull Racing, naast de originele fabriek in Faenza, en dit zal het team een flinke impuls moeten geven. “Het is onze taak om de juiste omgeving te creëren om die volgende stap mogelijk te maken en we moeten hem ook de juiste middelen geven. Yuki was een integraal onderdeel van alle veranderingen die we vorig jaar in gang hebben gezet en nu zal hij ons referentiepunt zijn als het gaat om snelheid en wat de auto doet, want hij heeft vier jaar ervaring in de F1 en met dit team. Nu Isack [Hadjar] aan zijn rookie-seizoen begint, zal Yuki de teamleider zijn en hij is een essentieel onderdeel van onze plannen voor het komende seizoen.”

