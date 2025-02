McLaren ziet nieuw gevaar: 'Hij is absoluut een titelkandidaat'

McLaren-CEO Zak Brown rekent op Lewis Hamilton als een titelkandidaat in 2025. Volgens de Amerikaan gaat Hamilton om het kampioenschap strijden in zijn eerste seizoen bij zijn nieuwe team, en zal McLaren het erg moeilijk gaan hebben om de Brit achter zich te houden.

Brown en Hamilton zaten niet tegelijk bij McLaren; Hamilton verliet het team aan het einde van 2012, terwijl de Amerikaan bij het Formule 1-team aansloot in 2018. Onder het beleid van Brown is McLaren commercieel exponentieel gegroeid, en in 2024 werd het eerste kampioenschap gewonnen sinds Hamilton in 2008 de coureurstitel pakte. Het constructeurskampioenschap werd zelfs niet gewonnen sinds 1998 - ook Hamilton was er niet in geslaagd om deze te winnen - en McLaren wordt in 2025 als favoriet gezien in beide klassementen.

Hamilton een kanshebber voor het kampioenschap

Lando Norris is dit jaar de favoriet voor de titel, maar ook Oscar Piastri wordt gezien als een serieuze kandidaat. Medio-2024 verkeerde de jonge Australiër in uitstekende vorm, en versloeg hij Norris regelmatig. Als de 23-jarige coureur de volgende stap kan zetten, zou er een intens gevecht binnen McLaren plaats kunnen gaan vinden. Brown kijkt echter naar Ferrari, en weet dat men rekening gaat moeten houden met Charles Leclerc, maar ook met Hamilton. “Ik verwacht zeker dat Lewis een kanshebber voor het kampioenschap zal zijn,” zei McLaren CEO Brown tegen de media, waaronder GPFans, over wat voor een dreiging Hamilton zal zijn voor McLaren in 2025. “Wij en Ferrari eindigden vorig jaar met niets tussen ons in en ik denk dat dat zo zal blijven. Mercedes zat er [in 2024] heel dichtbij en won toch vier races, dus ik zet ze erbij. En natuurlijk Red Bull, [die] een supersterke eerste helft van het jaar hadden, een beetje minder sterk in het midden van het jaar, en daarna heel sterk eindigden."

