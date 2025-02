David Croft was afgelopen week aanwezig in Londen voor F1 75, de show waarin de livery's voor het seizoen 2025 werden geopenbaard. De Brit zag daar een Max Verstappen die allesbehalve zeker was van zijn zaak over zijn eigen auto en zijn kansen op zijn vijfde titel op rij.

Rondom het F1 75- evenement in Londen was Croft namens Sky Sports ook aanwezig. In een video voor de sportzender bespreekt hij hoe Verstappen op hem overkwam tijdens de persconferenties. De Brit zag een Verstappen die nog niet overloopt van enthousiasme en Croft denkt dat daar wat achter zit. "Het is interessant. Want toen hij op de persconferentie sprak, was hij niet vol optimisme en vreugde. Hij zei: ik heb nog niet in de auto gereden. Niemand heeft nog in zijn auto gereden, dus wie weet? Het heeft geen zin om te speculeren."

'Het geluid van een man die denkt dat hij op achterstand staat?'

Toch doet Croft dat vervolgens wel. Verstappen heeft volgens Croft nog niet het idee dat hij een auto gaat hebben waarmee hij consistent races kan winnen. Die indruk maakte hij volgens de Brit in ieder geval. "Is dat het geluid van een man die denkt dat hij misschien op achterstand staat? Denkt hij misschien dat ze de gestelde doelen in de winter niet hebben gehaald? Of is dit gewoon typisch Verstappen. Hij is Verstappen en hij vindt speculeren tijdverspilling. En hij heeft gelijk, niemand weet hoe hij ervoor staat. Maar ik denk wel dat hij zich realiseert dat er aan het einde van het seizoen veel meer uitdagers waren dan aan het begin van het jaar."

Verstappen in 2025

Verstappen zal in 2025 op willen gaan voor zijn vijfde titel op rij, een prestatie die niet veel coureurs hem na hebben gedaan. Op basis van eind 2024 zullen de coureurs van McLaren en Ferrari de voornaamste uitdagers zijn, maar de Nederlander zal vooral hopen dat Red Bull de RB21 beter laat presteren en dat vooral de correlatieproblemen van de simulator naar de baan opgelost zijn. Dit zou de upgrades verbeteren en dus ook de auto op de korte en lange termijn.

