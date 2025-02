Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing en dus Max Verstappen, is blij dat de FIA in 2025 meer gaat testen bij de achtervleugel en voorvleugel. De Brit snapt echter de manier waarop dit is ingevoerd niet.

De veranderingen werden aangekondigd rondom het F1 75-evenement van afgelopen week in Londen. In gesprek met aanwezige media rondom het F1 75-evenement in de O2 Arena, waaronder GPFans, stelt Horner dat de veranderingen om de voorvleugel en achtervleugel te testen een goed idee is vanuit de FIA, nadat er in 2024 discussie over was door het gebruik van flexibele vleugels bij onder meer McLaren. "Ik denk dat het goed is dat ze het hebben aangepakt. Er is duidelijk iets veranderd aan de achtervleugel."

Horner begrijpt opsplitsing niet

Toch viel bij de aankondiging vanuit de FIA op dat de achtervleugel gelijk vanaf het begin extra getest gaat worden, terwijl de voorvleugel pas vanaf de Grand Prix van Spanje aan de beurt is. Dat betekent dat dit tijdens de eerste acht races niet het geval is. Horner snapt niet zo goed waarom. "Maar de voorvleugel wordt pas bij race negen getest. Waarom pas bij race negen? Ik weet het niet, maar het is wat het is. Het is voor iedereen hetzelfde. Het betekent gewoon dat je voor race negen en na race negen te maken krijgt met verschillende problemen, die onvermijdelijk voor hogere kosten gaan zorgen."

