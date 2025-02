Lewis Hamilton had zich één van zijn eerste ritjes voor het team van Ferrari wellicht wat anders voorgesteld dan hoe het gelopen is. De Brit crashte op zijn bolide in Barcelona en dat zorgde natuurlijk voor de nodige vraagtekens. In Londen kwam de Brit er nog even op terug

De indrukwekkende loopbaan van Hamilton is dit jaar officieel aan het volgende hoofdstuk begonnen. De Britse coureur verbaasde begin 2024 vriend en vijand door plotseling zijn krabbel te zetten onder een contract bij het team van Ferrari, waar hij vanaf 2025 zal gaan proberen om toch nog zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken. Goede vriend Fred Vasseur wist de man uit Stevenage te overtuigen om voor hem te komen rijden en dus is hij vanaf dit seizoen te bewonderen in het illustere rood als teamgenoot van Charles Leclerc.

Crash in Barcelona

Tijdens zijn eerste dag in Italiaanse dienst stond de Britse rijder trots te poseren voor het wereldberoemde huis van Enzo Ferrari en daarmee is zijn dienstverband in Maranello echt van start gegaan. Vervolgens heeft Hamilton zelfs al zijn eerste kilometers in een Ferrari achter de rug, al ging dat niet met groot succes en beleefde hij zijn eerste crash op het circuit van Barcelona, een crash waar toch veel om te doen was geweest. Inmiddels heeft hij ook de eerste meters in zijn nieuwe wagen op woensdag gemaakt op Fiorano.

Limieten opzoeken

Toch was er op dinsdag in Londen nog wel even aandacht voor de eerdere crash van de zevenvoudig wereldkampioen, die toch zorgde voor de nodige vraagtekens. Hamilton komt erop terug: "Ik heb genoten van de tests die we hebben gehad. Ik wilde de limieten van de auto zo snel mogelijk vinden, omdat ik maar een paar dagen had. Dat heb ik zeker gedaan!". zo lacht hij om zijn mysterieuze crash. "Het is leuk. Elke week is tot nu toe zo verschillend. Er ligt nog een lange weg te gaan voor ons en een hoop uitdagingen, dat is zeker."

