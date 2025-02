De show F1 75 in de O2 Arena in Londen leverde dinsdag veel discussiepunten, hoogtepunten en dieptepunten op. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van de dinsdag in Londen, het moment waarop het seizoen 2025 echt begon.

De show is op papier een eenmalige show vanwege het 75-jarige bestaan van de koningsklasse, die wordt gezien als de grootste autosportklasse van de wereld. De show werd gehouden in de O2 Arena in Londen, waarin het onthullen van de livery's centraal stond. Naast dat vielen echter genoeg andere dingen op.

livery's met spektakel maar weinig verrassing onthuld

Het belangrijkste van de hele show was natuurlijk het onthullen van de livery's, iets wat af en toe werd onderbroken door een optreden, trailer of andere video. Het ging in volgorde van de stand van de constructeurs, waardoor Kick Sauber dus opende en McLaren de show afsloot. Het begon meestal met een introductievideo, waarna vervolgens de auto en de coureurs/teambazen (in verschillende volgorde) werden onthuld. Daarna was er een kort praatje met de teambazen en de coureurs, waarna het door was naar het volgende team. De show die neer wet gezet valt niet te ontkennen en dat het een nieuwe stap is voor een auto- of motorsportklasse, waarin dit verre van normaal is, is een duidelijk teken dat de Formule 1 nog steeds in de lift zit.

Opvallend hierbij was dat bij Red Bull Racing het script niet werd gevolgd. De introductie was de langste (en waarschijnlijk ook beste) van de avond, maar alleen teambaas Christian Horner kwam aan het woord. Verstappen en Liam Lawson spraken niet op het podium en kwamen alleen op met de auto van dit jaar.

Boegeroep en grappen over Verstappen en FIA

Hier was echter een reden voor: zowel Red Bull als Verstappen zelf wisten waarschijnlijk dat ze uitgejoeld zouden worden als ze zouden spreken op het podium. Dit bleek eerder in de show al het geval toen de Nederlander, wanneer hij in beeld kwam of er over hem werd gesproken, met een mix van boegeroep en applaus werd begroet. Red Bull had daar op het podium duidelijk geen zin in, net zoals Verstappen. Aan het begin van de show werd ook zijn ruzie met George Russell nog even op tafel gegooid, tot hilariteit van veel andere coureurs en aanwezige fans. Of Russell en Verstappen het ook zo leuk vonden, valt te bezien.

Toch waren Horner, Verstappen en Red Bull niet de enigen die zo ontvangen werden. Sterker nog: voor de FIA was het waarschijnlijk nog erger. Zoals de burgemeester van Amsterdam bij de huldiging van Ajax altijd word uitgefloten, zo is dat ook vaak bij de FIA het geval. Dit keer was het echter extra duidelijk. De reden lijkt vooral al het gedoe rondom de stewards, de regels omtrent het schelden van de coureurs en de rol van president Mohammed Ben Sulayem te zijn. Ook over de nieuwe scheldregels van de FIA werden tijdens de show grappen gemaakt, iets wat de fans wel konden waarderen.

Coureurs en F1 in de ban van scheldregels FIA

Buiten de show om werden de coureurs op dinsdag tijdens de persmomenten ook veel gevraagd naar de nieuwe regels omtrent het schelden en de boetes die daarbij komen kijken als dit tijdens evenementen of persconferenties van de FIA gebeurd. Max Verstappen besloot op de vlakte te blijven, vooral omdat hij geen zin had in een volgende boete of taakstraf. Russell liet zich er wat uitgebreider over uit, net zoals Fernando Alonso en nog wat meer coureurs.

Er waren ook coureurs die er grappend mee omgingen. Zo was er Yuki Tsunoda die met een omweg besloot te schelden en waren er ook teambazen en perschefs die mee besloten te doen. Al met al lijkt de FIA zich ook bij de coureurs niet populairder te hebben gemaakt met haar beslissing.

Hamilton steelt de show in Londen

Het was al voor het begin van de show natuurlijk wel in te vullen aangezien de show in Londen werd gehouden en hij ook voor historisch gezien het grootste team van de grid gaat rijden, maar Lewis Hamilton werd van alle coureurs en teams het hards met gejuich ontvangen toen hij in beeld kwam of op het podium stond. Sinds hij zijn eerste dag bij Ferrari meemaakte in februari is alles omtrent Hamilton en Ferrari al behoorlijk op gang gekomen. Dat de Brit populair is was al wel duidelijk, maar nu hij voor Ferrari rijdt lijkt dit tot een nog grotere hoogte gestegen te zijn.

De Brit gaat een poging doen om zijn achtste titel in F1 te veroveren, wat een historische titel zou zijn. Het verhaal lijkt zichzelf te schrijven, maar met de concurrentie die er in 2025 gaat zijn is dit allesbehalve het geval. Toch zal de Brit zelf al genieten van alle aandacht en het enorme aantal fans dat hij met zijn overstap gewonnen heeft, zeker in Italië.

FIA neemt beslissingen tijdens vergadering in Londen

De FIA besloot ook dat het evenement in Londen een goed moment was om wat regelwijzigingen en veranderingen door te voeren en officieel te maken. Zo werd het officieel gemaakt dat de FIA elk raceweekend tests uit gaat voeren bij de achtervleugel vanaf de eerste race van het seizoen, terwijl ze dit vanaf de Grand Prix van Spanje ook gaan doen bij de voorvleugel. Daarnaast wordt het koelsysteem voor de coureurs in de auto afgerond en zijn er wat wijzigingen doorgevoerd als het gaat om de regels bij de start van een Sprint of Grand Prix.

De twee belangrijkste wijzigingen zijn hierbij echter nog niet genoemd. Ten eerste mogen teams en coureurs vanaf dit seizoen een ongelimiteerd aantal versnellingsbakken gebruiken, met als opgegeven reden dat de betrouwbaarheid van deze versnellingsbakken momenteel niet voldoende is om een maximaal aantal te gebruiken. Daarnaast wil de FIA tijdens de Grand Prix van Monaco een poging wagen om met wijzigingen de race boeiender te maken. Het gaat dan om Monaco-specifieke regels zoals het gebruiken van een minimaal aantal pitstops. Deze wijzigingen zijn al goedgekeurd.

