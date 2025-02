Max Verstappen zal het seizoen 2025 ingaan met de hoop om weer kampioen te worden in F1. Het zou zijn vijfde titel op rij zijn, maar als we de bookies mogen geloven dan gaat de Nederlander niet helemaal als favoriet beginnen.

Aan het begin van het seizoen 2022, maar zeker 2023 en 2024 stond Verstappen stijf bovenaan als het ging om de odds. De Nederlander zou die rol uiteindelijk ook waarmaken, maar zeker in 2024 ging dat moeizamer dan in de twee seizoenen daarvoor. Toch werd hij viervoudig wereldkampioen en kon hij de trofee voor het vierde seizoen op rij in ontvangst nemen. Voor 2025 is er niet alleen bij de analisten en bij Verstappen zelf, maar ook bij de bookies wat meer twijfel.

Verstappen favoriet?

De prestaties van Verstappen hebben ervoor gezorgd dat volgens het overzicht van OddChecker de Nederlander nog steeds over het algemeen bij de bookies als favoriet wordt gezien voor de titel. Lando Norris zit echter volgens veel bookies dichter in de buurt van Verstappen en maakt ongeveer evenveel kans. Charles Leclerc vinden we op plek drie en is volgens een paar sites zelfs de favoriet. Lewis Hamilton en Oscar Piastri maken de top vijf af, een top vijf die George Russell net niet haalt.

Constructeurs gaat tussen McLaren en Ferrari?

Bij de constructeurs is de verdeeldheid nog wat groter volgens OddChecker. McLaren en Ferrari worden allebei als favoriet gezien, McLaren iets vaker dan Ferrari. Dit is niet gek, gezien de twee teams met de beste auto van de grid het seizoen 2024 afsloten en ook vorig jaar elkaar niet viel ontliepen in de uiteindelijke stand. Red Bull en Mercedes leggen het af en staan op P3 en P4, terwijl Aston Martin volgens de bookies de rest van het middenveld ook in 2025 weer van zich af weet te houden.

