Strengere handhaving vanuit FIA, 'lastiger seizoen Verstappen en Red Bull' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stelde Christian Klien dat Max Verstappen en Red Bull Racing het in 2025 lastiger gaan krijgen omdat ze niet zo dominant gaan beginnen als in 2024 het geval was, had hij ook een tip voor Liam Lawson als teamgenoot van Verstappen, stelde McLaren dat het weet hoe het teamorders aan gaat pakken in 2025 en liet Oscar Piastri merken dat hij voor de wereldtitel wil en kan gaan in 2025. Dit is de GPFans Recap van 16 februari.

Artikel gaat verder onder video

Strengere tests FIA zorgt voor kopzorgen bij McLaren: 'Moeten aanpassingen doen'

De nieuwe ingreep van de FIA om vanaf 2025 de vleugels strenger te gaan testen, zorgen bij onder meer McLaren voor potentiële problemen richting het gevecht dat dit seizoen met onder meer Max Verstappen en Red Bull Racing gevoerd gaat worden. Andrea Stella, teambaas van McLaren, geeft toe dat het team aanpassingen zal moeten doorvoeren om aan de test en reglementen van 2025 te voldoen. Meer lezen over wat voor strengere tests en handhaving de FIA gaat doorvoeren. Klik hier!

Verstappen en Red Bull gewaarschuwd voor 2025: "Denk niet dat dit gaat gebeuren"

Volgens Christian Klien, voormalig F1-coureur, gaan viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en Red Bull Racing een lastig seizoen 2025 tegemoet. Volgens de Oostenrijker kan het team en de Nederlander de borst nat gaan maken. Meer lezen over wat Klien over Red Bull en Verstappen te zeggen heeft richting 2025? Klik hier!

McLaren onthult aanpak teamorders Norris en Piastri tijdens titelgevecht met Verstappen

McLaren beschikte in 2024 ineens over de beste auto van de grid en won het kampioenschap bij de coureurs. Als resultaat willen Lando Norris en Oscar Piastri nu gaan voor hun eerste titel in F1. Andrea Stella, teambaas van McLaren, legt uit hoe hij de 'Papaya-regels' gaat gebruiken in 2025. Meer lezen over hoe McLaren in 2025 de onderlinge gevechten tussen Norris en Piastri wil aanpakken in gevecht om de titel met Verstappen? Klik hier!

Piastri wil Verstappen en Norris verslaan: "Kan dit jaar wereldkampioen worden"

Oscar Piastri heeft het nog nooit zo duidelijk uitgesproken als richting het F1-seizoen 2025: de Australiër wil wereldkampioen gaan worden en onder meer Lando Norris en Max Verstappen verslaan namens McLaren. Meer lezen over waarom Piastri denkt dat hij in 2025 wereldkampioen kan worden en Verstappen kan gaan opvolgen? Klik hier!

Lawson gewaarschuwd voor valkuil als teamgenoot Verstappen: 'Niet die fout maken'

In 2025 gaat Max Verstappen niet Sergio Perez, maar Liam Lawson als teamgenoot hebben na de teleurstellende prestaties in 2024 van de Mexicaan. Het is de vijfde teamgenoot die Verstappen krijgt, en volgens Christian Klien - oud coureur van Red Bull - moet hij voorzicht zijn met zijn doelstellingen. Meer lezen over de tip die Klien in huis heeft voor Lawson als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing? Klik hier!

Gerelateerd