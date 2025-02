Oscar Piastri heeft het nog nooit zo duidelijk uitgesproken als richting het F1-seizoen 2025: de Australiër wil wereldkampioen gaan worden en onder meer Lando Norris en Max Verstappen verslaan namens McLaren.

Volgens Motorsport.com stelt Piastri dat hij over de kwaliteiten beschikt om Verstappen in 2025 op te volgen als wereldkampioen. “Ik denk echt dat ik dit jaar wereldkampioen kan worden. Ik heb het gevoel dat ik 12 maanden geleden het seizoen in ging met een aantal zwakke punten waar ik niet veel vertrouwen in had. Gedurende het afgelopen seizoen heb ik ze aangepakt en nu gaat het erom dat ik ze elk weekend weer aanpak. Ik heb er vertrouwen in en ik denk dat we nog aan een aantal dingen moeten werken. Ik ben zeker niet het eindproduct, maar ik denk dat niemand dat is. Als we in het tussenseizoen kunnen werken aan een aantal van de dingen die we willen doen, dan heb ik veel gereedschap om te proberen dat voor elkaar te krijgen.”

Piastri kritisch over zichzelf na seizoen 2024

Piastri vervolgt: “Er waren zeker een paar weekenden waarin ik niet zo sterk was als ik wilde. Ik denk dat het me veerkracht geeft om me in de weekenden wat sneller te kunnen aanpassen. We hebben in detail besproken hoe we ons beter kunnen voorbereiden op dit seizoen en op een aantal specifieke rijomstandigheden. Ik zei aan het eind van vorig seizoen dat ik aan de kwalificatie wilde werken, maar ik denk dat als ik veel van de details en dingen doorneem, dat het niet alleen beter kwalificeren is. Er zijn een paar specifieke dingen die beter worden als ik ze kan verbeteren. Dan krijg je zelfvertrouwen en helpt alles vanzelf. Er zijn zeker wat mogelijkheden die we hebben geïdentificeerd en als ik daaraan kan werken, dan zullen die weekenden van vorig seizoen hopelijk op een gegeven moment verdwijnen."

Piastri over 2025 in F1

Piastri denkt dat hij in 2025 alles van zichzelf moet vragen om een kans te maken op de titel, iets wat zal beginnen met het verslaan van teamgenoot Lando Norris. “Uiteindelijk zal het dit seizoen belangrijk zijn om elk weekend je beste beentje voor te zetten, want er zullen weekenden zijn waarin je niet de snelste bent. Het gaat erom hoe je het beste kunt halen uit die weekenden waarin je niet aan de top staat.”

