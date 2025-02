McLaren onthult aanpak teamorders Norris en Piastri tijdens titelgevecht met Verstappen

McLaren beschikte in 2024 ineens over de beste auto van de grid en won het kampioenschap bij de coureurs. Als resultaat willen Lando Norris en Oscar Piastri nu gaan voor hun eerste titel in F1. Andrea Stella, teambaas van McLaren, legt uit hoe hij de 'Papaya Rules' gaat gebruiken in 2025.

In gesprek met Motorsport.com gaat Stella in om de veelbesproken regels binnen het team richting 2025. "Het team bevindt zich in de gelukkige positie dat het twee coureurs heeft die om de zege kunnen strijden, zoals zij al hebben bewezen, en voor het kampioenschap kunnen gaan als ze auto goed genoeg is. Het belangrijkste aspect is dat beide coureurs met gelijke kansen aan het seizoen beginnen. Onze basisprincipes zijn gebaseerd op de raceprincipes die we vorig jaar al gebruikten, die we voor heel goede gesprekken hebben gebruikt en die we vorig seizoen hebben geëvalueerd."

McLaren analyseerde alle situaties met Norris en Piastri

Stella vervolgt: "We hebben alle situaties bekeken waarin de twee coureurs dicht bij elkaar zaten en ik was behoorlijk onder de indruk van hoe goed ze zich gedroegen. We zijn dus uitgegaan van de principes van gelijke kansen en racen. En op één punt ben ik best trots. Toen we het afgelopen seizoen evalueerden, keken de coureurs en het team, meestal vertegenwoordigd door mijzelf, altijd naar onszelf: 'Ik had dit beter kunnen doen', in plaats van dat Lando zegt dat Oscar dit beter had moeten doen en Oscar zegt dat Lando dit beter had moeten doen. Het is belangrijk te vermelden dat de raceprincipes niet alleen staan voor waar we als team in geloven, maar ook voor waar de coureurs in geloven als het op racen neerkomt. Als een coureur niet volledig in deze principes gelooft, dan past die coureur niet bij McLaren."

Hoe Stella titelaspiraties Norris en Piastri in 2025 gaat controleren

Zowel Norris als Piastri hebben inmiddels uitgesproken voor de titel te willen gaan in 2025, iets wat de twee coureurs in 2024 nooit hebben gezegd. Dat betekent dat het verwachtingspatroon van zowel de buitenwereld als bij de coureurs omhoog is gegaan. Stella moet dit gaan managen, weet ook de Italiaan. "Ik kijk echt uit naar dit soort uitdagingen. Dat betekent dat we het als team goed doen. Dat betekent dat de twee coureurs goed werk leveren en het betekent dat de auto daadwerkelijk competitief is. Hoe we dat zullen managen? Dat slaat terug op wat ik net heb gezegd. We beginnen met gelijke kansen, leunen op onze raceprincipes en zullen gewoon hele goede gesprekken voeren met onze coureurs."

