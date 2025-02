Volgens Christian Klien, voormalig F1-coureur, gaan viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en Red Bull Racing een lastig seizoen 2025 tegemoet. Volgens de Oostenrijker kan het team en de Nederlander de borst nat gaan maken.

Verstappen begon aan het seizoen 2024 zoals hij in 2022 en vooral 2023 ook reed: dominant. Zeven van de eerste tien races werden door de Nederlander gewonnen, waardoor hij met Red Bull wederom naar een dominante dubbel leek te rijden. Niks bleek minder waar, want de upgrades van het team in Europa zorgden niet voor het gewenste effect. Dit terwijl McLaren en Ferrari - en even later Mercedes - wel met succes hun auto verder ontwikkelden. De Nederlander werd uiteindelijk wel wereldkampioen bij de coureurs, maar bij de constructeurs was het McLaren dat kampioen werd voor Ferrari en Red Bull.

Klien ziet lastig 2025 voor Red Bull en Verstappen

In de podcast Business of Winning was Klien te gast. De voormalig coureur van onder meer Red Bull stelt dat zijn oude team, met Verstappen wederom als kopman, het in 2025 moeilijker gaat krijgen. "Het wordt waarschijnlijk wat moeilijker in 2025. Red Bull begon in 2024 met duidelijk de snelste auto en ik denk niet dat dat opnieuw gaat gebeuren. Dit jaar doen ze nog steeds vooraan mee, maar ze hebben geen voordeel ten opzichte van de anderen. Ze moeten er echt voor vechten. Bovendien naderen we het einde van de huidige reglementen, wat altijd erg spannend is. De teams kruipen dichter naar elkaar toe en dat maakt het moeilijker voor Red Bull."

Verstappen volgens Klien sleutel tot succes Red Bull

Volgens Klien heeft Red Bull een voordeel ten opzichte van de andere teams, en dat voordeel heet Max Verstappen. "Het positieve is dat ze over Verstappen beschikken. Het is zo'n fantastische coureur. Je kon het vorig jaar vaak zien. Hij had lang niet altijd de snelste auto, maar wist er wel geweldige races uit te persen. Ondertussen is hij heel slim en maakt hij weinig fouten. Max is meedogenloos en een vechter. Dat is een groot voordeel voor Red Bull. Maar hoe het afloopt? Dat zullen we allemaal zien als de eerste auto's dit jaar in Australië naar buiten rijden."

