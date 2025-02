De nieuwe ingreep van de FIA om vanaf 2025 de vleugels strenger te gaan testen, zorgen bij onder meer McLaren voor potentiële problemen richting het gevecht dat dit seizoen met onder meer Max Verstappen en Red Bull Racing gevoerd gaat worden. Andrea Stella, teambaas van McLaren, geeft toe dat het team aanpassingen zal moeten doorvoeren om aan de test en reglementen van 2025 te voldoen.

2024 was, zeker ten opzichte van 2023, een seizoen waarin de FIA weer flink aan de slag mocht rondom onderdelen van teams die de grenzen van de reglementen opzochten. Zo was er onder meer de flexibele rijhoogte van Red Bull die voor discussie zorgde, maar ook de flexibele vleugel van McLaren zorgde voor discussie. De FIA gaat in 2025 strengere tests uitvoeren op de achtervleugel van de F1-teams tijdens raceweekenden, zodat de regels niet worden overtreden. Vervolgens gaat vanaf de Grand Prix van Spanje ook de voorvleugel aan het uitgebreide testpakket van de FIA worden toegevoegd.

McLaren moet 'kleine aanpassingen' doen

Volgens Stella gaat het McLaren geen problemen opleveren, maar moet het team wel aan de bak om de vleugels aan te passen zodat het aan de regels voldoet en er tijdens de tests door de FIA geen problemen ontdekt worden. Dit zegt hij tegenover Sky Sports. "Het levert helemaal geen hoofdpijn op. We hoeven helemaal niet veel aanpassingen door te voeren aan het begin van het seizoen. Er zal een kleine aanpassing nodig zijn vanaf de negende race. Ik weet dat het een groot gespreksonderwerp is geworden, maar als het gaat om wat ons bezig houdt en wat ons hoofdpijn bezorgt, denken we meer aan het winnen van tienden van een seconde."

McLaren zoekt in 2025 grenzen op

In 2025 heeft het team, zo bleek al tijdens de filmdag van deze week, veel aanpassingen gedaan aan onder meer de sidepod, vloer en het (compleet nieuwe) chassis. Stella geeft toe dat McLaren risico neemt om in 2025 ook kampioen bij de coureurs te worden. "We hebben geprobeerd om de lat op veel gebieden hoger te leggen. Daar valt het fundamentele concept onder, iets wat we zorgvuldig hebben geanalyseerd. De MCL38 was immers al een competitieve auto. We moesten ons bewust zijn van de mate waarin we wilden innoveren, maar uiteindelijk hebben we gekozen voor een relatief uitdagende aanpak. Het doel is voornamelijk om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren. Tegelijkertijd wilden we nog wat verbeteringen aanbrengen qua interactie met de banden en wat je kunt doen om de longrun te verbeteren. Die twee gebieden zijn het belangrijkste. Natuurlijk is er ook wat veranderd aan de ophanging, vooral qua mechanische grip. Tegenwoordig zijn de ophangingen er echter vooral om de aerodynamica te verbeteren."

