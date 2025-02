In 2025 gaat Max Verstappen niet Sergio Pérez, maar Liam Lawson als teamgenoot hebben na de teleurstellende prestaties in 2024 van de Mexicaan. Het is de vijfde teamgenoot die Verstappen krijgt, en volgens Christian Klien - oud coureur van Red Bull - moet hij voorzichtig zijn met zijn doelstellingen.

In de podcast Business of Winning gaat Klien in op de keuze voor Lawson vanuit Red Bull. "Het was duidelijk dat ze iets moesten veranderen. Checo [Sergio Perez] presteerde gewoon niet meer. Hij heeft een goede tijd gehad bij Red Bull, maar de afgelopen anderhalf jaar klikte het gewoon niet meer. Het was een lastige situatie voor hem, dus er moest iets veranderen. Ik kan de keuze voor Liam wel begrijpen. Als je deze kans krijgt, moet je hem ook met beide handen aangrijpen. Iedere coureur wil in de beste auto bij het beste team rijden. Het lastigste is dat hij nu naast Max Verstappen rijdt. Ik denk dat Liam het talent heeft. Hij is een hele, hele snelle coureur, dat heeft hij ook wel laten zien. Hij kan zich heel snel aanpassen. Ik denk dat hij ook de juiste mentaliteit heeft."

Klien weet hoe Lawson het 'slim' aan kan pakken vs Verstappen

Volgens Klien moet Lawson niet in de val trappen waar jonge coureurs als Alex Albon en Pierre Gasly in zijn getrapt. "Hij moet dit nu slim aan gaan pakken. Hij moet niet naar Red Bull gaan met de gedachte: 'ik kan Max Verstappen wel gaan verslaan'. Want ik denk niet dat dat op dit punt in zijn carrière mogelijk is. Hij moet een geweldige nummer twee zijn en leren van de beste, want op dit moment is dat gewoon Max Verstappen. Zijn tijd komt nog wel in de toekomst."

Klien vervolgt: "Het wordt spannend dit jaar om te zien hoe Liam de situatie aanpakt en hoe het team hem helpt met zijn rol naast Max Verstappen. Ik hoop dat ze niet te veel druk op hem gaan leggen. Ze hebben die fout gemaakt met Daniil Kvyat, met Alex Albon, enzovoort. Ik denk dat ze daarvan hebben geleerd. Wat ze nu nodig hebben is een tweede coureur die punten scoort en waarmee ze voor de constructeurstitel kunnen vechten."

