Ferrari heeft haar medewerkers in Maranello een recordbedrag uitgekeerd na een succesvol jaar. De Italiaanse autofabrikant verkocht in 2024 meer dan 13.000 auto's en wist de omzet tot boven de 6 miljard euro te stuwen. Het personeel profiteert hiervan mee, want zij gaan er samen met een duizelingwekkende 72 miljoen euro vandoor.

Ferrari verkocht in 2024 maar liefst 13.752 auto's, inclusief de exclusieve LaFerrari, en wist daarmee de omzet tot recordhoogte te stuwen. Ferrari boekte een omzet van maar liefst 6.677 miljard euro en wist een winst van 1.888 miljard euro te realiseren. Met deze indrukwekkende cijfers kan Ferrari haar werknemers in Maranello een recordbedrag aan bonus uitkeren. In totaal wordt er 72 miljoen euro verdeeld onder meer dan 5.000 werknemers. Dat betekent dat iedere werknemer een duizelingwekkende bonus ontvangt van 14.400 euro. Dit is een stijging van 900 euro ten opzichte van vorig jaar, zo meldt SoyMotor.

Recordomzet en winst voor Ferrari

De recordomzet van Ferrari bestaat voor het grootste deel uit de verkoop van auto's en reserveonderdelen: 5.728 miljard euro. Daarnaast ontving het automerk nog 670 miljoen euro uit sponsorovereenkomsten en commerciële activiteiten. Ook kreeg Ferrari nog 277 miljoen euro binnen uit financiële diensten, het beheer van het Mugello-circuit, motorsportactiviteiten, F1-motorovereenkomsten en de verkoop van motoren aan Maserati.

