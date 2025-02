Ferrari heeft een aanzienlijke bonus aan al haar personeel uitgereikt. Het bedrag pakte erg gunstig uit voor de medewerkers, omdat het iconische Italiaanse merk boven verwachting goede cijfers heeft gedraaid in 2024.

Het Formule 1-team van Ferrari kende een goed jaar in 2024. In totaal werden er vijf races gewonnen en stonden Charles Leclerc en Carlos Sainz bij elkaar opgeteld 22 keer op het podium. In het constructeurskampioenschap werd de tweede plaats veiliggesteld, maar lange tijd was zelfs de titel in zicht. Daarnaast werd aan het begin van het jaar uiteraard de komst van Lewis Hamilton in 2025 aangekondigd, wat het team zowel financieel als marketingtechnisch ongetwijfeld een enorme boost heeft opgeleverd.

Ferrari draait goede cijfers in 2024

Maar ook buiten het circuit draaide Ferrari een goed jaar. De verkoop van straatauto's liep boven verwachting goed, en alles bij elkaar opgeteld zouden de netto-inkomsten maar liefst 6,67 miljard euro bedragen. Dat is een stijging van 11,8 procent ten opzichte van het jaar 2023. Ferrari heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om al het personeel eens flink in het zonnetje te zetten.

70 miljoen euro aan bonussen

Tijdens een vergadering voor aandeelhouders bevestigde CEO Bendetto Vigna dat het volledige Ferrari-personeel - ongeveer 5000 werknemers - een bonus van 14.400 euro bruto overgemaakt krijgt. Voor de grootverdieners onder ons voelt dat misschien niet direct als een reusachtig bedrag, maar bij elkaar opgeteld maakt Ferrari dus 70 miljoen euro aan bonussen over.

