LIVE: Bekijk hier de onthulling van de FW47 van het team van Williams

Het team van Williams zal op vrijdag 14 februari vanaf 10:30 uur de nieuwe FW47 aan de buitenwereld gaan tonen. Vanaf het circuit van Silverstone krijgen we de bolide te zien waarmee Carlos Sainz en Alex Albon dit jaar te werk gaan. Mis niks met de speciale livestream van de Britse formatie.

De FW47, zoals het wapenfeit van Williams dit seizoen heet, wordt op 14 februari - vandaag dus - gepresenteerd aan de buitenwereld. Dat doet Williams met een heuse livestream, die vanaf 10:30 uur Nederlandse tijd op onder meer en de eigen website van Williams te zien is vanaf het circuit van Silverstone. Daarbij zal niet de échte livery getoond worden, maar alleen de auto met een eenmalige livery. De Williams-livery zien we voor het eerst tijdens het F1 75-evenement van volgende week. Met de wagen die op vrijdag gepresenteerd wordt, hoopt het team van James Vowles de jacht op de subtop verder in te zetten. Bekijk de beelden in dit artikel.

Gerelateerd