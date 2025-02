Honda keer vanaf 2026 officieel terug in de Formule 1 om vanaf dat moment met het team van Aston Martin samen te werken na een goede samenwerking met Red Bull Racing. Door eigen toedoen vanuit de Oostenrijkers is die samenwerking uiteindelijk niet tot een gevolg gekomen.

Hoewel het voor veel merken die de Formule 1 binnenkomen vaak makkelijk is om aan een motor te komen, daar het vaak al autofabrikanten betreft, is het voor Red Bull natuurlijk een stukje anders. De energiedrankjesfabrikant moet het doen met motoren van andere leveranciers en die hebben ze door de jaren heen dan ook verschillenden gehad. Zo was er het niet zo succesvolle Renault-tijdperk en beleefde men juist wél een mooie tijd samen met Honda.

Eigen bedrijf

Zij trokken zich echter plotsklaps terug uit de koningsklasse en dus besloot Red Bull om het heft - met de nodige hulp van Honda - in eigen hand te te nemen. Inmiddels wordt er dus druk gewerkt aan het Red Bull Powertrains-project, de eigen motoren die vanaf 2026 in de Red Bull moeten liggen. Een stressvolle onderneming, die wellicht zelfs voorkomen had kunnen worden. Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation, vertelt namelijk dat de keuze van Red Bull het verlengen van de samenwerking met Honda in de weg zat: "Toen we ons terugtrokken uit de Formule 1 besloot Red Bull om zich te gaan focussen op een eigen bedrijf voor een krachtbron", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Eigen ruiten ingegooid

De Japanner vervolgt: 'Dat is waarom er totaal geen ruimte meer was om samen te werken. Toen we bekendmaakten dat we gingen stoppen met de Formule 1 wilde Red Bull na gesprekken dat we ermee door zouden gaan. Toen zijn we een soort van technische support geworden. In feite doen we nog altijd alles wat betreft de krachtbron. Vanuit de visie van Honda zijn de nieuwe regels van 2026 zeer aantrekkelijk voor Honda en Honda Racing. De richting met koolstofneutrale brandstof is ook goed voor ons. Dat is waarom we uiteindelijk beslist hebben om terug te keren in de Formule 1."

