Vandaag kwamen er onder meer geruchten op gang over een hoofdsponsor van Red Bull die een deal met een nieuwe sponsor bij Red Bull gedwarsboomd zou hebben, een andere sponsor die wel op de helm van Max Verstappen maar niet op die van Liam Lawson te vinden zal zijn in 2025 en reageerde de fans wisselvallig op de nieuwe kleding van Red Bull Racing voor het seizoen 2025. Dit is de GPFans Recap van 12 december.

'Oracle blokkeerde deal Red Bull Racing met AI-bedrijf Perplexity als sponsor'

Ook in 2025 is er achter de schermen van alles aan de hand bij Red Bull Racing. Dit keer gaat het om een sponsor van het team van Max Verstappen dat Red Bull zou hebben gedwarsboomd. Oracle en potentiële nieuwe sponsor Perplexity zouden dit keer onderwerp van een ruzie zijn geweest. Meer lezen over of Oracle inderdaad de deal blokkeerde of dat Red Bull zelf besloot dat het niet doorging? Klik hier!

Ecclestone hekelt stijl Hamilton: 'Hoe kan je je met zoveel geld zo kleden?'

Lewis Hamilton is naast zijn loopbaan in de Formule 1 natuurlijk ook druk bezig met een hoop andere zaken, zoals de wereld van de mode. Bernie Ecclestone, de voormalig eigenaar van de koningsklasse, heeft helemaal niks met de hobby's van de zevenvoudig wereldkampioen. Meer lezen over wat Ecclestone over Hamilton te zeggen heeft? Klik hier!

Reddit-foto suggereert: 'Het lijkt erop dat Verstappen een meisje krijgt"

Max Verstappen zal dit jaar zijn eerste kindje op deze aarde verwelkomen en nu is het natuurlijk de vraag wanneer dat gaat gebeuren. Dat is niet de enige vraag: want wordt het een jongen of een meisje? Een foto van Kelly Piquet op Reddit lijkt wellicht weg te geven wat het gaat worden. Meer lezen over wat de hint precies is en of het een jongen of meisje gaat worden als we de hint mogen geloven? Klik hier!

'Cryptosponsor Red Bull wel op helm Verstappen, niet op die van Lawson'

Red Bull Racing heeft de laatste tijd wat sponsoren aangekondigd en tevens de kleding voor het seizoen 2025 uit de doeken gedaan. Hieruit zijn een paar opvallende dingen op te maken, onder meer rondom de sponsor Gate.io. Meer lezen over de opvallende keuzes vanuit Red Bull en Gate.io om niet op de helm van Lawson, maar wel op die van Verstappen te verschijnen in 2025? Klik hier!

Het internet verdeeld over nieuwe Red Bull-kleding: "Al het budget in de auto"

Op woensdag deed het team van Red Bull Racing de nieuwe outfits voor dit seizoen uit de doeken. De Oostenrijkse renstal koos voor een ander ontwerp dan in voorgaande jaren en dat leverde op het internet verdeelde reacties op. Meer lezen over wat de fans te zeggen hadden over de nieuwe kleding van Red Bull voor het seizoen 2025. Klik hier!

