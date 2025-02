Lewis Hamilton is naast zijn loopbaan in de Formule 1 natuurlijk ook druk bezig met een hoop andere zaken, zoals de wereld van de mode. Bernie Ecclestone, de voormalig eigenaar van de koningsklasse, heeft helemaal niks met de hobby's van de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Mercedes-coureur houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag, iets waar sommige fans enorm van kunnen genieten. Andere fans genieten er dan weer wat minder van.

Artikel gaat verder onder video

Ecclestone heeft er niks mee

Eén van die personen is Ecclestone, de man die in het verleden de scepter zwaaide over de Formule 1 in tijden dat Hamilton zijn doorbraak in de koningsklasse beleefde. "Hoe kan een gast die een paar wereldtitels en redelijk wat geld op de bank heeft zich op zo'n manier kleden?", vraagt hij zich af bij The Telegraph. "Daar ben ik geen fan van. Hij heeft een hoop talent als coureur zijnde. Zoveel als mensen hem geven? Nee, maar genoeg om races te winnen. Ik weet niet waarom hij aan al die onzin doet. Hij moet stoppen met de muziek business en wat hij allemaal nog meer doet", zo besluit de 94-jarige Ecclestone.

