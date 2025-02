Max Verstappen zal dit jaar zijn eerste kindje op deze aarde verwelkomen en nu is het natuurlijk de vraag wanneer dat gaat gebeuren. Dat is niet de enige vraag: want wordt het een jongen of een meisje? Een foto van Kelly Piquet op Reddit lijkt wellicht weg te geven wat het gaat worden.

Verstappen en Piquet zijn in verwachting van hun eerste kindje. We hebben lange tijd al mogen zien hoe Verstappen fantastisch overweg kon met Penelope en dus viel het niet uit te sluiten dat familieman Max binnen de kortste keren ook een keer zelf aan een kindje zou gaan denken. Dat is uiteindelijk gebeurd en het nieuws werd in Abu Dhabi, vlak voor het laatste raceweekend van het jaar, gedeeld met de wereld. Dit jaar zal het ergens middenin het seizoen gaan gebeuren en verwelkomt Verstappen dus zijn eerste kleine.

Krijgt Verstappen jongen of meisje?

De grote vraag bij veel fans is nu natuurlijk of het eerste kindje van Verstappen een zoon gaat zijn of dat Penelope er een meisje in huis bij gaat krijgen om samen mee op te groeien. Een post op Reddit van een persoon die een foto van Piquet heeft weten te bemachtigen lijkt te verraden wat er te gebeuren staat. Op de foto is namelijk te zien dat de Braziliaanse babykleding aan het winkelen is met de kleur roze, waarmee dat lijkt te impliceren dat we met een vrouwelijke mini-Verstappen te maken gaan krijgen. Zeker zullen we het echter natuurlijk nog niet weten tot bevestiging vanuit de aanstaande vader en moeder.

