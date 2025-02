Lewis Hamilton begint dit jaar aan zijn eerste seizoen van minimaal twee seizoenen die hij getekend heeft bij Ferrari. Bernie Ecclestone, voormalig eigenaar van de Formule 1, denkt echter dat de zevenvoudig wereldkampioen het helemaal geen twee seizoenen vol zal houden in Maranello.

Ferrari beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Artikel gaat verder onder video

Twee seizoenen niet vol

Inmiddels is Hamilton alweer enkele weken actief voor de Italianen en is de gekte in het land groot rondom de recordkampioen uit Groot-Brittannië. Op basis van het contract van Hamilton, weten we dat Hamilton in ieder geval twee seizoenen in het rood te bewonderen zal zijn. Volgens Ecclestone zal het echter wat anders lopen: "Hij zal het niet zolang volhouden. Piero Ferrari, die hem daarheen heeft gehaald, denkt nog altijd dat ze het juiste hebben gedaan. Ik hoop dat dat zo is. Ik hoop niet dat ze ervoor gegaan zijn en uiteindelijk wilden dat ze dat niet gedaan hebben', zo vertelt hij tegenover The Telegraph.

Motivatie weg?

Ecclestone vervolgt: "Ik denk niet dat Lewis dezelfde aandacht gaat krijgen bij Ferrari. Ten eerste zijn ze blij met Charles Leclerc, zijn teamgenoot. Leclerc spreekt de taal, dus ze passen goed op hem. Zelfs als Lewis het goed doet, zal hij nog steeds een hoop vijanden hebben omdat hij er ineens is. Het gaat niet om leeftijd bij coureurs, het gaat erom hoelang ze hetzelfde doen. Ik heb het gevoel bij Lewis dat hij vermoeid raakt. Hij is motivatie kwijt. Als hij nog nooit een wereldkampioenschap had gewonnen, was het anders geweest. Dan was er de prikkel om er één te winnen. Maar hij heeft er zeven."

Gerelateerd