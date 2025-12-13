close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
start, abu dhabi, verstappen, norris, piastri

F1-grid voor seizoen 2026: dit zijn alle 22 bevestigde coureurs op een rijtje

F1-grid voor seizoen 2026: dit zijn alle 22 bevestigde coureurs op een rijtje

Vincent Bruins
start, abu dhabi, verstappen, norris, piastri

2026 gaat een belangrijk seizoen worden in de Formule 1 vanwege de introductie van nieuwe technische reglementen, en daar horen natuurlijk de juiste coureurs bij. De finale van 2025 in Abu Dhabi zit erop, evenals de prijsuitreiking waar Lando Norris tot wereldkampioen is gekroond, en dus we blikken alvast vooruit op hoe de grid er volgend seizoen uit gaat zien.

Voor de F1 Grand Prix van Australië, de seizoensopener die afgelopen maart werd verreden, was twee derde van de 2026-grid al bekend. Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing tot en met 2028. Bij McLaren, met Lando Norris en Oscar Piastri, en bij Ferrari, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, gaan we geen veranderingen zien. Fernando Alonso ziet 2026 als zijn laatste seizoen in de koningsklasse. Hij heeft Lance Stroll opnieuw als teamgenoot bij Aston Martin. In 2024 tekende Pierre Gasly een meerjarige deal bij Alpine, en Ollie Bearman en Esteban Ocon deden dat bij Haas. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg kregen ieder een meerjarig contract van Kick Sauber ter voorbereiding op de overname van Audi. Williams wil met de fors aangepakte aerodynamica en hybridemotoren goed uit de startblokken komen en zal de ervaren Alexander Albon en Carlos Sainz aanhouden. Bij Cadillac, het nieuwe team volgend seizoenin F1, gaan Valtteri Bottas en Sergio Pérez terugkeren in de koningsklasse. Ook Mercedes heeft de knoop doorgehakt en gaat in 2026 door met George Russell als kopman, met Kimi Antonelli ernaast. In São Paulo kon Alpine bevestigen dat Franco Colapinto de teamgenoot zou blijven van Pierre Gasly.

De grid is compleet

Liam Lawson volgde de ontslagen 'Checo' op bij Red Bull naast Verstappen, totdat hij na twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda. Of Verstappen überhaupt zou blijven bij de Oostenrijkse formatie was iets waar veel geruchten de ronde over deden, aangezien er gesprekken waren met Mercedes, maar de Nederlander kon zijn exitclausule niet meer activeren. Helmut Marko bevestigde na België dat de viervoudig wereldkampioen zou blijven. Inmiddels weten we ook de rest van de Red Bull-opstelling voor volgend seizoen. Isack Hadjar wordt doorgeschoven naar de hoofdmacht, terwijl Liam Lawson mag aanblijven bij Racing Bulls. Het debuut gaat er komen voor Arvid Lindblad. Hij volgt Hadjar op, waar Tsunoda verdwijnt van de grid. Daarmee zijn eindelijk alle stoeltjes voor volgend seizoen gevuld.

Team en
motorleverancier		CoureursStartnummersLaatste jaar
van contract
Alpine
Mercedes		Pierre Gasly
Franco Colapinto		10
43		2028
onbekend
Aston Martin
Honda		Fernando Alonso
Lance Stroll		14
18		2026
onbekend
AudiGabriel Bortoleto
Nico Hülkenberg		5
27		2026
2026
Cadillac
Ferrari		Valtteri Bottas
Sergio Pérez		77
11		meerjarig
meerjarig
FerrariLewis Hamilton
Charles Leclerc		44
16		2026
2026
Haas
Ferrari		Ollie Bearman
Esteban Ocon		87
31		2026
2026
McLaren
Mercedes		Lando Norris
Oscar Piastri		1
81		2027
2028
MercedesGeorge Russell
Kimi Antonelli		63
12		onbekend
onbekend
Racing Bulls
Red Bull Powertrains-Ford		Liam Lawson
Arvid Lindblad		30
onbekend		2026
2026
Red Bull Racing
Red Bull Powertrains-Ford		Max Verstappen
Isack Hadjar		3 of 33
6		2028
2026
Williams
Mercedes		Alexander Albon
Carlos Sainz		23
55		2026
2026

Gerelateerd

Max Verstappen Mercedes McLaren Lando Norris Ferrari Red Bull
Norris onthult:
Lando Norris

Norris onthult: "Tweede helft van seizoen had ik hulp van psycholoog nodig"

  • Gisteren 14:29
  • 3
Sky Sports-analist deelt anekdote over
Helmut Marko

Sky Sports-analist deelt anekdote over "keiharde" Helmut Marko

  • Gisteren 12:29

Net binnen

'FIA perkt macht van F1-teams in door nieuwe afspraken in Concordeverdrag'
Concorde Agreement

'FIA perkt macht van F1-teams in door nieuwe afspraken in Concordeverdrag'

  • 49 minuten geleden
  • 3
 Rosberg en Hamilton betaalden zeven ton voor eerste zege Verstappen:
GP Spanje 2016

Rosberg en Hamilton betaalden zeven ton voor eerste zege Verstappen: "Stond in ons contract"

  • 1 uur geleden
  • 1
 F1-grid voor seizoen 2026: dit zijn alle 22 bevestigde coureurs op een rijtje
Grid van 2026

F1-grid voor seizoen 2026: dit zijn alle 22 bevestigde coureurs op een rijtje

  • 2 uur geleden
  • 1
 Brown is Norris door WK-titel déze droomauto verschuldigd:
Droomauto voor Norris

Brown is Norris door WK-titel déze droomauto verschuldigd: "Het is geen McLaren"

  • 3 uur geleden
FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
Actieve aerodynamica

FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026

  • Vandaag 15:32
  • 5
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de eerste seizoenshelft van 2026
Windtunnel

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de eerste seizoenshelft van 2026

  • Vandaag 14:33
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x