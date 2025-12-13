F1-grid voor seizoen 2026: dit zijn alle 22 bevestigde coureurs op een rijtje
2026 gaat een belangrijk seizoen worden in de Formule 1 vanwege de introductie van nieuwe technische reglementen, en daar horen natuurlijk de juiste coureurs bij. De finale van 2025 in Abu Dhabi zit erop, evenals de prijsuitreiking waar Lando Norris tot wereldkampioen is gekroond, en dus we blikken alvast vooruit op hoe de grid er volgend seizoen uit gaat zien.
Voor de F1 Grand Prix van Australië, de seizoensopener die afgelopen maart werd verreden, was twee derde van de 2026-grid al bekend. Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing tot en met 2028. Bij McLaren, met Lando Norris en Oscar Piastri, en bij Ferrari, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, gaan we geen veranderingen zien. Fernando Alonso ziet 2026 als zijn laatste seizoen in de koningsklasse. Hij heeft Lance Stroll opnieuw als teamgenoot bij Aston Martin. In 2024 tekende Pierre Gasly een meerjarige deal bij Alpine, en Ollie Bearman en Esteban Ocon deden dat bij Haas. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg kregen ieder een meerjarig contract van Kick Sauber ter voorbereiding op de overname van Audi. Williams wil met de fors aangepakte aerodynamica en hybridemotoren goed uit de startblokken komen en zal de ervaren Alexander Albon en Carlos Sainz aanhouden. Bij Cadillac, het nieuwe team volgend seizoenin F1, gaan Valtteri Bottas en Sergio Pérez terugkeren in de koningsklasse. Ook Mercedes heeft de knoop doorgehakt en gaat in 2026 door met George Russell als kopman, met Kimi Antonelli ernaast. In São Paulo kon Alpine bevestigen dat Franco Colapinto de teamgenoot zou blijven van Pierre Gasly.
De grid is compleet
Liam Lawson volgde de ontslagen 'Checo' op bij Red Bull naast Verstappen, totdat hij na twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda. Of Verstappen überhaupt zou blijven bij de Oostenrijkse formatie was iets waar veel geruchten de ronde over deden, aangezien er gesprekken waren met Mercedes, maar de Nederlander kon zijn exitclausule niet meer activeren. Helmut Marko bevestigde na België dat de viervoudig wereldkampioen zou blijven. Inmiddels weten we ook de rest van de Red Bull-opstelling voor volgend seizoen. Isack Hadjar wordt doorgeschoven naar de hoofdmacht, terwijl Liam Lawson mag aanblijven bij Racing Bulls. Het debuut gaat er komen voor Arvid Lindblad. Hij volgt Hadjar op, waar Tsunoda verdwijnt van de grid. Daarmee zijn eindelijk alle stoeltjes voor volgend seizoen gevuld.
|Team en
motorleverancier
|Coureurs
|Startnummers
|Laatste jaar
van contract
|Alpine
Mercedes
|Pierre Gasly
Franco Colapinto
|10
43
|2028
onbekend
|Aston Martin
Honda
|Fernando Alonso
Lance Stroll
|14
18
|2026
onbekend
|Audi
|Gabriel Bortoleto
Nico Hülkenberg
|5
27
|2026
2026
|Cadillac
Ferrari
|Valtteri Bottas
Sergio Pérez
|77
11
|meerjarig
meerjarig
|Ferrari
|Lewis Hamilton
Charles Leclerc
|44
16
|2026
2026
|Haas
Ferrari
|Ollie Bearman
Esteban Ocon
|87
31
|2026
2026
|McLaren
Mercedes
|Lando Norris
Oscar Piastri
|1
81
|2027
2028
|Mercedes
|George Russell
Kimi Antonelli
|63
12
|onbekend
onbekend
|Racing Bulls
Red Bull Powertrains-Ford
|Liam Lawson
Arvid Lindblad
|30
onbekend
|2026
2026
|Red Bull Racing
Red Bull Powertrains-Ford
|Max Verstappen
Isack Hadjar
|3 of 33
6
|2028
2026
|Williams
Mercedes
|Alexander Albon
Carlos Sainz
|23
55
|2026
2026
