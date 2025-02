George Russell weet dat hij nu de aanvoerder zal moeten zijn bij Mercedes, gezien zijn nieuwe teamgenoot de piepjonge Kimi Antonelli is. Russell weet dat Antonelli een gebrek aan ervaring heeft, maar ook een vrachtlading aan talent, en denkt dat het met de Italiaan goed gaat komen in de Formule 1.

Antonelli is een van de hoogst aangeschreven talenten in motorsport in jaren, en wordt vaak vergeleken met Max Verstappen. Net als Verstappen sloeg Antonelli een Formule-categorie over, gezien hij van Formule 4 naar F2 sprong in 2024, en hij zal op zijn achttiende al zijn debuut maken voor Mercedes. Het komt niet vaak voor dat een rookie direct begint bij een F1-team dat kan strijden om overwinningen, hetgeen boekdelen spreekt over hoe hoog Toto Wolff en Mercedes de tiener hebben zitten. Als het zitje bij Mercedes op zichzelf nog niet genoeg druk was voor Antonelli, is het ook een feit dat hij de plek inneemt van Lewis Hamilton, de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de sport. Het is de taak voor Russell en Antonelli om een nieuw hoofdstuk te beginnen bij de Zilverpijlen, en zonder Hamilton wederom te gaan strijden om de titels.

Zijn mening is net zo waardevol

In gesprek met de website van Mercedes zelf realiseert Russell zich dat hij nu bij het Duitse fabrieksteam de aanvoerdersband om zal moeten doen, en het team zal moeten leiden terwijl Antonelli zich aanpast aan de Formule 1. “Hij is zo'n fantastische coureur,” zei Russell over zijn nieuwe teamgenoot. “Hij heeft de ervaring nog niet, maar ik weet zeker dat hij snel op niveau zal zijn. Hij heeft zich al zo goed geïntegreerd. We racen allebei al van jongs af aan en we weten wat we moeten doorgeven aan het team. Hij is jong, maar zijn mening zal net zo waardevol zijn.”

