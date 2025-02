Het afgelopen seizoen vielen we aan het eind van het jaar van de ene controverse in de andere controverse en dat had met namelijk te maken met de toch vaak wispelturige besluiten vanuit de wedstrijdleiding. Zak Brown opteert nog maar eens voor vaste stewards en een upgrade van het regelboek.

In 2024 hebben we veel te doen gehad in het kamertje van de wedstrijdleiding. Met name richting het einde van het seizoen, toen de spanning in de kampioenschappen begon te stijgen, gebeurde er een hoop en werden er veel straffen uitgedeeld door de stewards. Met name Verstappen was vaak onderweg. De Nederlander probeerde op diverse manieren mazen in de wet te zoeken en slaagde daar ook meermaals in, totdat de maat vol was en hij in Mexico maar liefst twintig seconden straf binnen één rondje bij elkaar reed.

Slimme Verstappen

Het feit dat er elk weekend weer andere straffen werden uitgedeeld voor vergelijkbare overtredingen, zorgt voor veel frustraties. Voor Brown is de maat vol: hij wil veranderingen zien om het allemaal wat duidelijker te maken voor de teams en coureur: "Ik denk dat het regelboek verouderd is. Dat hele gedoe met wie de apex als eerste zou halen, dat hebben ze niet goed uitgedacht. Wat als je de bocht niet weet te halen?", vraagt hij zich af in de James Allen on F1-podcast. "Max Verstappen heeft het geweldig gedaan met het begrijpen wat de regels precies zeggen", zo lijkt hij erop te hinten dat Verstappen precies weet welke mazen er op dit moment in de wet zijn.

Goede ouwe tijd

Brown vervolgt: "We moeten een stap terugnemen, het allemaal wat losser maken, full time stewards nemen die ooit geracet hebben en iets beter kunnen inschatten of iets goed of fout is bij een subjectieve beslissing. Natuurlijk blijven er momenten over waar ze het fout hebben, maar uiteindelijk zal het zorgen voor beter racen. Volgens mij hebben we gewoon teveel regels. Niemand weet echter zeker wat de regels zijn. We moeten gewoon kijken naar wat er werkte in de goede ouwe tijd", besluit hij.

