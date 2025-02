Lewis Hamilton gaat dit seizoen opnieuw een poging wagen om zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken. De vraag is of de Brit op veertigjarige leeftijd nog in staat is mee te doen, maar volgens Juan Pablo Montoya kan zelfs Max Verstappen niet in de buurt komen als de Brit een goede auto krijgt.

Ferrari beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Het heeft natuurlijk allemaal te maken met dat ene doel van de Brit: zijn achtste wereldtitel grijpen. Het is vooral af te wachten of Hamilton een pakket krijgt om mee te doen om de titel en of hij op veertigjarige leeftijd nog wel de snelheid en kwaliteiten heeft om iets intens als een titelrace vol te houden. Montoya denkt dat het voornamelijk met de wagen te maken zal gaan hebben: "Wat bij Hamilton gebeurd is, is wat er met Fernando Alonso gebeurd is. Ze hebben nog steeds honderd procent van hun snelheid, maar kwalificeren maar net in de top tien. Als de auto kan winnen, kwalificeren ze veel hoger", zo citeert Crash de oud-coureur.

Max Verstappen

Montoya denkt dat het hele veld problemen gaat krijgen als Ferrari dit jaar hem van een winnende auto kan voorzien: "Als Hamilton dit seizoen een snelle auto heeft, gaan we de oude Hamilton van een paar jaar geleden zien. De Hamilton die door niemand verslagen kan worden, zelfs niet door Max Verstappen", zo claimt Montoya stellig. "De vraag voor Ferrari is hoe ze hem gemotiveerd houden", zo besluit hij.

