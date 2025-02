In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het nieuws dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc ook deze week weer gaan testen namens Ferrari, dit keer in de auto uit het seizoen van 2024. Verder heeft Red Bull Racing-teambaas Christian Horner gereageerd op de problemen bij Honda, is gebleken dat het nieuwe televisieprogramma van Olav Mol nog niet echt van de grond wil komen en is Amber Brantsen ingegaan op de mogelijkheid dat Max Verstappen in de toekomst naar Aston Martin vertrekt. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Hamilton krijgt deze week een herkansing tijdens bandentest in Barcelona

Lewis Hamilton krijgt deze week een tweede kans op het circuit van Barcelona. De zevenvoudig wereldkampioen stapt achter het stuur voor alweer zijn derde test in een Ferrari. Dit keer in het teken van bandenleverancier Pirelli. De Brit en zijn teamgenoot Charles Leclerc maken zodoende al aardig wat meters in de winter, waar bijvoorbeeld Max Verstappen in Bahrein pas zijn eerste meters zal gaan maken. Hebben zij daarmee niet een voordeel op de concurrentie? Dat valt wel mee. Zoals gezegd zijn de eerste twee tests verreden in de auto van 2023, terwijl de testdag van deze week wordt verreden in een flink aangepaste 2024-auto. Meer lezen over de testdag van Ferrari? Klik hier.

Horner reageert op door Honda aangekaarte moeilijkheden omtrent 2026-motor

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft gereageerd op de problemen die motorfabrikant Honda zegt te hebben met de ontwikkeling van de krachtbron voor het seizoen van 2026. Honda-topman Koji Watanabe liet onlangs weten dat er nog veel hobbels genomen moeten worden, voordat er een goed eindproduct klaar zal liggen voor 2026. Horner denkt echter dat dit wel goed gaat komen: "Het is een grote uitdaging", citeert Motorsportweek. "Ik bedoel, Honda heeft hun project opgezegd en het daarna weer opnieuw opgestart. Daardoor zijn ze misschien wat tijd verloren, maar het is een heel capabel bedrijf en ze zijn ontzettend sterk." Meer lezen over de problemen van Honda? Klik hier.

Amber Brantsen: 'Verstappen misschien vanaf 2027 naar Aston Martin'

Max Verstappen zou in de nabije toekomst wel eens de overstap kunnen maken naar het Formule 1-team van Aston Martin. Eigenaar Lawrence Stroll zou bereid zijn één miljard euro over te maken om de komst van de Nederlandse superster mogelijk te maken. Amber Brantsen, presentatrice bij Viaplay, sluit niet uit dat dit in 2027 gaat gebeuren. "Hij [Verstappen] is een racer pur sang. Hij wil winnen", zo begint Brantsen in de uitzending van Goedemorgen Nederland. "Maar, en dat is het waar het interessant wordt voor Aston Martin, die Red Bull is in het groter geheel niet meer zo goed, niet meer zo dominant als het was." Meer lezen over de uitspraken van Brantsen? Klik hier.

Nieuw tv-programma Mol scoort slechte kijkcijfers

Olav Mol begon onlangs het nieuwe Formule 1-programma Langs de Vangrails op Ziggo Sport, maar het heeft nog geen goede kijkcijfers weten te trekken. De opvolger van Race Café heeft voorlopig nog niet het publiek van de populaire talkshow met zich mee kunnen trekken. it de gegevens van het NMO, het Nationaal Media Onderzoek, blijkt dat er in totaal slechts 72.000 mensen minimaal één minuut keken naar de uitzending van vrijdag 24 januari, waar Fittipaldi aanschoof. Gemiddeld keken er 15.000 mensen tegelijk naar het programma, een marktaandeel van slechts 0,5% op de vrijdagavond, en ook is het verschil tussen het gemiddelde aantal kijkers en het totaal aantal kijkers bovengemiddeld, wat aangeeft dat veel kijkers inschakelden, maar al snel weer genoeg hadden gezien van het programma. Meer lezen? Klik hier.

Formule 1-fans niet onder de indruk van 'nieuwe teamkleding' Red Bull Racing

Het lijkt erop dat de eerste blik op de nieuwe teamkleding van Red Bull Racing bekend is. Het design wijkt af van wat we kennen van voorgaande jaren, en dat zorgt voor wisselende reacties op social media. Op de teamkleding voor het aanstaande seizoen zijn twee rode strepen te zien, die er eerder nog niet waren. Het nieuwe design maakt de tongen los op social media, al is er nog niets op de officiële kanalen van Red Bull Racing zelf verschenen. Het is dus nog even afwachten, of deze kritiek te vroeg komt. Meer lezen over de felle reacties? Klik hier.

